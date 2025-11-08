Metrobús de la CDMX choca en la Condesa contra un auto y deja 7 heridos

Una unidad de Metrobús CDMX de la Línea 1 se vio involucrada en un incidente vial esta tarde sobre la Avenida Insurgentes, en la colonia Hipódromo Condesa, dejando un saldo preliminar de siete personas lesionadas. El percance ocurrió entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué pasó en la Condesa? Metrobús CDMX choca y deja heridos

De acuerdo con la tarjeta informativa del Metrobús, el accidente se produjo cuando el autobús circulaba por su carril confinado con el semáforo en verde. Repentinamente, una camioneta dio vuelta prohibida a la izquierda, cortándole la circulación y provocando el impacto.

El operador detuvo la marcha de inmediato y dio aviso al Centro de Control. Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar auxiliando a las siete personas que resultaron lesionadas; tras las valoraciones médicas, se determinó que ninguna ameritaba traslado hospitalario.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra en el lugar. La unidad de Metrobús será desalojada, lo que podría generar afectaciones en el servicio de la Línea 1.