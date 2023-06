Chocan diputadas por críticas del gobierno a SCJN

Luego de que el área jurídica de la presidencia de la Republica acuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner en riesgo el equilibrio constitucional entre Poder de la Unión, legisladoras de oposición y de Morena en la Cámara de Diputados cruzaron acusaciones.

El PRI y el PAN salieron en defensa de la independencia de la Corte y recordaron a que las acciones de inconstitucionalidad que han resuelto los ministros es porque Morena y sus aliados violaron el debido proceso legislativo y lo saben.

La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, apunto “Morena tiene que entender que esta mayoría que tiene, esta mayoría simple que tiene hoy en la Cámara de Diputados no significa un cheque en blanco para violar el proceso legislativo, y eso es lo que estamos impugnando… Y nosotros creemos en las instituciones, apostamos a respetar la ley y qué bueno que haya este contrapeso por parte del Poder Judicial”.

Rechaza oposición a presiones contra la Suprema Corte

En tanto, la panista Margarita Zavala, manifestó su rechazo a las presiones que buscan subordinar a la Corte. “La verdad es que es importante la división de poderes y si ya de por si los poderes de la Unión tienen sus propias divisiones no se vale atacarlo de esa manera como lo está haciendo el Poder Ejecutivo respecto a la corte que lo que ha mostrado y debe seguir mostrando es independencia, y la Corte no es representante del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo es, en este caso, la voz de la constitución que debe ser respetada, lamento que no lo sea”.

En respuesta, la diputada de Morena, Marisol García Segura, acuso a la Corte de actuar en apoyo a la aposición e insiste en que el Poder Judicial requiere una reforma urgente.

“Estamos viendo claramente que la Corte está jugando un papel de extrema derecha ya no es un órgano que nos ayude con todas las justicias que estamos buscando desde la 4 T, ya parecen que son los aliados de la oposición porque estamos viendo todo lo que están rechazando, el trabajo que hemos hecho y además, los argumentos, estos argumentos que son, lo quieren hacer todo al chilazo, lo quieren hacer todo rápido cuando se trabaja. Es una vergüenza que la Suprema Corte de Justicia sea un elemento que está poyando a la oposición y a la derecha con tanto cinismo y no lo vamos a permitir”. sentenció la morenista.