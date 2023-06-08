Ante las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rumbo que tomará su partido hacia las elecciones del 2024, durante la mañanera del pasado miércoles 7 de junio, el presidente volvió a confirmar su posicionamiento sobre la renuncia de las corcholatas como requisito para ser considerados candidatos presidenciales, por lo que a lo largo de la semana se convocó a miembros del partido y a las corcholatas al Consejo Nacional de Morena.

¿Quién conforma el Consejo Nacional de Morena?

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que el próximo domingo 11 de junio a las 18:00 horas el Consejo Nacional organizará las reglas y el método con el que se definirá al candidato o candidata rumbo a la presidencia en 2024, por lo que es importante saber en qué consiste el consejo y quienes lo conforman.

¿Qué es el Consejo Nacional de Morena?

Desde su creación como partido político en 2014, Morena se organizara a través de su Consejo Nacional, el cual, de acuerdo al artículo 41 de los estatutos del partido, es la máxima autoridad entre congresos nacionales.

Entre las funciones principales del Consejo es evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas de plan de acción para los periodos electorales siguientes.

El próximo domingo en el Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx, en unidad, se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria rumbo al proceso de 2024. #UnidadYMovilización pic.twitter.com/hFQhShYUB9 — Mario Delgado (@mario_delgado) June 6, 2023

La manera de sesionar del congreso se rige de manera ordinaria cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces necesarias, con el quórum de la mitad más uno de sus integrantes.

¿Cómo está conformado el Consejo Nacional de Morena?

El Consejo Nacional se compone por 300 Consejeras y Consejeros Nacionales, de los cuales 200 son electos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 lo componen los 32 Presidentes, Secretarios Generales y Secretarios de Organización de los Comités Estatales de Morena, así como el Presidente, el Secretario General y el Secretario de Organización del CEN de Morena.

La primera celebración del primer Congreso Nacional de Morena el 20 de noviembre del 2012, y actualmente es presidido por Alfonso Durazo, el actual gobernador de Sonora.

¿Cuántos militantes tiene Morena actualmente?

El proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, se realiza cada tres años para garantizar que cada partido político cumple con estos requisitos previo al inicio del proceso electoral federal.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el partido, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un total de 466 mil 931 militantes, lo que coloca al partido guinda como la primera fuerza política con el mayor número de militantes en su padrón.

Cabe destacar que de acuerdo con el INE, el número de militantes que tiene cada partido político se divide de la siguiente manera:



El Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) es el partido con mayor número de militantes, con 2,065,161 de miembros.

) es el partido con mayor número de militantes, con 2,065,161 de miembros. El Partido de la Revolución Democrática ( PRD ) cuenta con 1,242,410 miembros.

) cuenta con 1,242,410 miembros. El Partido Verde Mexicano Ecologista ( PVEM ) tiene 660,874 miembros.

) tiene 660,874 miembros. El Partido Acción Nacional (PAN) tiene 252,140 miembros.

Hay que recordar que a la reunión del próximo domingo fueron invitados a asistir el secretario de gobernación Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el senador Manuel Velasco y el diputado Gerardo Fernández Noroña.