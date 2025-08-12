Buque de guerra chino choca con nave de su Guardia Costera: Esta fue la razón

El Mar de China Meridional, escenario habitual de tensiones territoriales, fue nuevamente foco de atención este lunes, cuando un buque de guerra chino colisionó accidentalmente con un barco de su propia Guardia Costera durante una persecución a embarcaciones filipinas. El impacto provocó daños graves en la proa de una de las naves involucradas y dejó temporalmente fuera de operación al buque de la Guardia Costera china.

Imágenes difundidas por la Guardia Costera de Filipinas muestran el momento preciso del choque, donde se observa cómo el buque CCG 3104 pierde una parte significativa de su estructura delantera tras el impacto.

¿Por qué chocaron los barcos chinos?

El comodoro Jay Tarriela, portavoz de la Guardia Costera filipina, explicó que el incidente se produjo mientras personal filipino distribuía ayuda a pescadores cerca del banco de arena Scarborough, a unos 225 kilómetros al oeste de Luzón.

Según Tarriela, un barco de la Guardia Costera de China perseguía al patrullero filipino BRP Suluan a “alta velocidad” cuando ocurrió el incidente. Durante la maniobra, los pescadores y las embarcaciones filipinas se enfrentaron a “acciones de bloqueo” y “maniobras peligrosas”.

🇵🇭🇨🇳‼️ | ATENCIÓN



Dos buques chinos, un barco de la Guardia Costera (CCG-3104) y un destructor de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLA Navy Guilin 164), colisionaron accidentalmente este 11 de agosto de 2025 mientras perseguían a alta velocidad un patrullero de la… pic.twitter.com/bL9BOaiFBE — UHN Plus (@UHN_Plus) August 11, 2025

Buque de guerra chino transportaba misiles

El buque militar involucrado fue identificado como el Guilin, un destructor de misiles guiados Tipo 052D de 7.500 toneladas perteneciente a la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL), con número de casco 164. Las grabaciones muestran el momento en que el Guilin impacta contra el CCG 3104 mientras ambos perseguían a la nave filipina, de mucho menor tamaño.

En el instante del choque, al menos tres tripulantes de la Guardia Costera china se encontraban en la proa del CCG 3104, aunque no se han reportado víctimas mortales.

Postura oficial de Beijing tras el choque de embarcaciones chinas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, a través de su portavoz Lin Jian, declaró que las embarcaciones chinas actuaban para proteger la soberanía nacional sobre el Mar de China Meridional.

Según Beijing, la presencia de buques filipinos en Scarborough Shoal “infringe gravemente la soberanía y los derechos de China, amenaza significativamente la paz y la estabilidad marítimas y es de naturaleza grave”.