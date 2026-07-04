Escándalo en Edomex: maestros ‘patito’ llegaron bajo red de “aviadores” con venta de plazas; municipios donde ‘daban clases’

Operaban desde 2021 y fueron descubiertos. Una red de exfuncionarios y servidores públicos están bajo investigación por la venta de plazas irregulares en el sector educativo del Estado de México (Edomex) mediante una banda de "aviadores".

La Fiscalía General de Justicia del Edomex detuvo a 33 personas, entre ellas exservidores públicos, funcionarios en activo y personas sin cargo alguno, presuntamente involucrados en un esquema ilegal de manipulación y explotación de plazas del gobierno.

Detenidos ocuparon cargos en diferentes áreas del gobierno

Entre los investigados destacan dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos exdelegados administrativos, un ex coordinador de delegaciones, dos delegados administrativos, un coordinador de delegaciones, dos directores de área y cinco subdirectores, quienes trabajaban en:



Secretaría de Finanzas

Secretaría de Educación

Secretaría de Seguridad

Oficialía Mayor

Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI)

Más de 400 fueron dados de alta como maestros sin serlo

Una investigación de la Fiscalía del Edomex destapó un esquema delictivo de simulación que operaba desde hace cinco años para dar plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que, bajo el esquema conocido como “aviadores”, cobraban dinero del erario del Estado de México.

Los pasados 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo, el gobierno estatal, denunció que 459 personas fueron dadas de alta con plazas de docentes, tras percatarse que los “supuestos servidores públicos” no ejercían función alguna.

También se detectó que los servidores públicos, al dejar el cargo, continuaban dentro del esquema delictivo y quien lo sustituía en el puesto ocupando esa vacante, era integrado a la red.

Reclutadores ingresaban a personas al gobierno del Edomex

Otras personas fueron dadas de alta en plazas oficiales de la Secretaría de Educación –ahora SECTI–, la Secretaría de Seguridad y posiblemente otras dependencias como la Secretaría de Salud.

Dentro del modus operandi, se descubrió que había “reclutadores”, los cuales privilegiaban la captación de personas de su confianza, principalmente familiares y amigos.

Una vez efectuadas las altas, los “reclutadores” o terceros retenían las tarjetas de nómina, posteriormente, diversas personas retiraban los recursos depositados en esas cuentas, los cuales dispersaban entre los integrantes del esquema delictivo, en tanto que, a los titulares de las tarjetas les entregaba una cantidad mínima como contraprestación por haber proporcionado sus datos personales y permitir su registro en la nómina gubernamental.

En algunos casos, por cada 200 mil pesos recibidos por concepto de sueldo, los “falsos docentes” recibieron 6 mil, en tanto que los servidores públicos de más alto rango que operaban esta red se quedaban con la mayor cantidad de dinero e incluso tenían estrategias sobre los montos máximos que podían bancarizar.

¿Dónde operaban los "falsos maestros" en Edomex?

Los implicados autorizaban altas y/o licencias, así como tramitar los pagos o la adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en:



Almoloya de Alquisiras Amecameca Ecatepec Luvianos Naucalpan Nezahualcóyotl Metepec Tejupilco Texcoco Toluca Zinacantepec Zumpango

A través de mensajes de texto, los “reclutadores” indicaron a los “falsos docentes” que “no se dieran de alta en el ISSEMyM” y en febrero de 2026, posterior a la primera denuncia, les informaron que “debido a una auditoría cancelaran sus cuentas de nómina y en caso de ser requeridos por alguna autoridad negaran haber trabajado para el gobierno”.