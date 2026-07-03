Joven trabajador sufre grave descarga eléctrica en obra de la Santa María la Ribera

Un trabajador de la construcción, de 24 años de edad, resultó gravemente lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras laboraba en una obra ubicada en el número 159 de la calle Doctor Enrique González Martínez, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado tuvo contacto por arco eléctrico con cables de alta tensión de la vía pública, lo que provocó la fuerte descarga y movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

El joven fue trasladado a un hospital tras la descarga eléctrica

Al sitio arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarlo.

Una vez que su estado fue controlado, el trabajador fue trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

¿Qué hacer si akguien recibió una descarga eléctrica?

Si te encuentras cerca de una persona que sufrió una descarga eléctrica una de las primeras cosas que debes hacer es desconectar la fuente de electricidad, si es posible. De no poder hacerlo de manera directa utiliza un objeto que no conduzca a la electricidad, puede ser hecho de cartón, plástico o madera para alejar la fuente de la persona lesionada.

