Revelan FOTOS inéditas de la captura de “El Mayo” Zambada y el hijo de “El Chapo” Guzmán

A casi dos años de la captura de los narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo del capo "El Chapo", hoy se revelaron fotografías nunca antes vistas del momento en que fueron detenidos tras ir en un avión que ahora encuentra en exhibición en un museo.

El periodista Luis Chaparrro dio a conocer este jueves dos fotografías que muestran el momento exacto de la captura de ambos narcotraficantes.

Ambos iban en un avión cuando fueron arrestados en un aeropuerto privado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024.

Así es la casa en Sinaloa donde fue secuestrado el capo “El Mayo Zambada” (VIDEO)

Así fueron detenidos "El Mayo Zambada" y el hijo de "El Chapo"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López enfrentan a múltiples cargos en ese país por liderar operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, entre ellas, la fabricación y tráfico de fentanilo.

La captura de "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, causó dudas luego de que el capo, mediante una

carta difundida desde prisión en agosto de 2024, negó haberse entregado voluntariamente al gobierno de Estados Unidos.

Según él, fue engañado y lo secuestraron para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.

"Fui secuestrado y traído a los Estados Unidos a la fuerza y contra mi voluntad", aseguró y calificó lo sucedido como una "traición imperdonable".

Así es el avión donde iba "El Mayo" Zambada antes de ser detenido

El avión donde iban ambos narcotraficnates fue llevado al El museo War Eagles Air, en Santa Teresa, Nuevo México.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presentó la aeronave junto con fotografías del día en que ambos llegaron al aeropuerto de Santa Teresa, donde fueron detenidos.

Al interior de la aeronave se observan una bolsa de papel, botellas de agua y frituras que presuntamente comieron Guzmán López y "El Mayo" durante el viaje.

Joaquín Guzmán López, “El Güero” presuntamente secuestró a Ismael Zambada y pidió al piloto volar desde Sinaloa hasta el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.