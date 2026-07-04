“Me aventé como Juan Escutia": camión se queda sin frenos y choca contra autos en alcaldía Miguel Hidalgo

Un camión de volteó chocó contra dos automóviles luego de supuestamente presentar una falla mecánica y quedarse sin frenos en Bosques de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

El impacto fue de tal magnitud que la unidad destrozó por completo uno de los vehículos, mientras que un segundo carro solo sufrió daños en la parte trasera cuando el camión chocó.

Camión chocó contra barda también

El camión también chocó contra una barda perimetral de una casa, ubicada en la calle Bosques de Manzanos. De acuerdo con los primeros reportes, en el camión iban cinco hombres que realizaban trabajos de poda de la misma alcaldía.

Los trabajadores estaban por ir a recoger más material hacia la parte baja de la calle, cuando una falla mecánica se presentó y se quedó sin frenos.

La alcaldía dio a conocer que las causas del accidente serán determinadas por las autoridades competentes, pero colaborará con la investigación y, de ser el caso, se aplicarán las medidas y sanciones que correspondan.

Hospitalizan a trabajadores de la acaldía tras choque

Dos de los trabajadores que iban a bordo contaron parte de los sucedido y uno de ellos relató que tuvieron que arrojarsde desde la caja para ponerse a salvo.

La alcaldía informó que en el accidente se vio involucrada una unidad operada por una empresa contratista de la demarcación y que siete personas lesionadas fueron trasladadas a la Cruz Roja para recibir atención médica.

"Nos subimos, íbamos a recoger unas ramas que estaban abajo. El chofer lo prendió y se vino de bajada, ya no agarró el freno y alcanzó a golpear un carro que está aquí y volanteó para irse para abajo. Más abajo, se brincó, y los demás nos quedamos arriba y uno de mis compañeros quedó prensado arriba en el copete y le ayudé a salir", relató Ronaldo, quien iba en el camión.

De acuerdo con el testimonio, el camión "agarró velocidad", pero cuando el chofer intentó detenerlo, el freno no funcionó.

Trabajador se lanza de camión y sobrevive al choque

Cristian, otro de los tripulantes del camión comentó que alcanzó a bajarse antes de que el camión se estamapara.

"Alcancé a brincar, me avente como Juan Escutia", expresó con un poco de humor tras sobrevivir al percance.

Mientras que sus compañeros "se fueron con todo y camión", él creyó que el accidente pudo ser más grave y causar incluso daños severos en sus compañeros o incluso, hasta perder la vida, pero afortunadamente sobrevivieron.

"Pensé que los perdía, esperaba lo peor, peor gracias a Dios fueron golpes, se salvaron gracias a Dios", añadió.