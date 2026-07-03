Marchas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este viernes 3 de julio en la CDMX

Llegamos al viernes 3 de julio y la movilidad en la Ciudad de México vuelve a ponerse a prueba. A la intensa carga vehicular que caracteriza el cierre de la semana, se suman movilizaciones y cortes de circulación que exigen planificar cada trayecto con anticipación para no quedar varado en el asfalto.

En Azteca Noticias le damos la vuelta al caos entregándote información útil y directa. Basados en el monitoreo oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), te presentamos primero las rutas libres para avanzar rápido, seguido de las zonas de conflicto que debes esquivar en este momento.