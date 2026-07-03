Marchas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este viernes 3 de julio en la CDMX
Anticipe sus tiempos de traslado. Siga nuestro reporte en tiempo real con las calles cerradas, manifestaciones y alternativas viales para cruzar la capital sin contratiempos este viernes.
Llegamos al viernes 3 de julio y la movilidad en la Ciudad de México vuelve a ponerse a prueba. A la intensa carga vehicular que caracteriza el cierre de la semana, se suman movilizaciones y cortes de circulación que exigen planificar cada trayecto con anticipación para no quedar varado en el asfalto.
En Azteca Noticias le damos la vuelta al caos entregándote información útil y directa. Basados en el monitoreo oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), te presentamos primero las rutas libres para avanzar rápido, seguido de las zonas de conflicto que debes esquivar en este momento.
Marchas CDMX hoy 3 de julio: Bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este viernes
Cerrada la vialidad de Bucareli
Continúa cerrada la vialidad de Bucareli entre Atenas y General Prim, por manifestantes. Como alternativa vial está Balderas.
Reducción en carriles centrales de Paseo de la Reforma
Reducción en carriles centrales de Paseo de la Reforma entre Burdeos y Eje 1 Poniente en ambos sentidos, por logística. Como alternativa vial está Circuito Interior y Av. Chapultepec.
Hoy No Circula: Restricciones para el cierre de semana
Antes de trazar su ruta, verifique si su vehículo puede transitar hoy. Este viernes el programa ambiental restringe la circulación a:
- Engomado: Azul
- Terminación de placas: 9 y 0
- Hologramas: 1 y 2 (Recuerde que autos con holograma 0 y 00, así como híbridos y eléctricos, operan sin restricciones).