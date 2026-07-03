Detienen a funcionario del gobierno del Edomex: ¿Quién es?

Elementos de seguridad federales detuvieron este jueves 2 de julio de 2026 a Lino "N", funcionario dentro del gobierno del Estado de México (Edomex).

La captura de este servidor público también fue confirmada a través de un comunicado de la Secretaría General de Gobierno, pero se reservaron los detalles de la detención.

¿Quién es el funcionario del gobierno del Edomex detenido?

El servidor público detenido este día es Lino "N", coordinador general de gobierno región Sur-Sureste del Estado de México.

La detención ocurrió a las 12:58 horas, pero luego de su captura, solo se sabe que el funcionario mexiquense se encontraba en traslado ante alguna instancia correspondiente.

De manera oficial, la Fiscalía General de Justicia del Edomex ni alguna institución de seguridad han confirmado cuál fue el motivo de la detención o el delito que presuntamente cometió el servidor público.

Gobierno del Edomex responde tras dentención de Lino "N"

Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México, aseguró que "se mantendrá la colaboración permanente y el intercambio de información con los órdenes de gobierno" luego de la detención de Lino "N".

“Por congruencia y convicción, este gobierno está enfocado en garantizar la rectitud de todos los servidores públicos y colaborar con las autoridades federales en las estrategias de seguridad. Reiteramos nuestro compromiso absoluto con el combate a la corrupción y la rendición de cuentas”, aseguró Horacio Duarte Olivares.

Capturan a Lino “N”, funcionario del gobierno del Edomex.|Secretaría General de Gobierno estatal

Detienen a exsubsecretario de Administración del Edomex

Óscar "N", exsubsecretario de Administración del Estado de México, fue detenido recientemente en el municipio de Metepec.

El exservidor público fue aprehendido por su presunta participación en la venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.