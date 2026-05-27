¡Llevaba a sus hijos a la escuela! Camioneta se estrella contra un inmueble en Huejutla y deja tres personas heridas

¡Tragedia en Hidalgo! Una mujer que conducía una camioneta se estrelló contra una vivienda, ubicada en calles de la colonia San José, en el municipio de Huejutla; el accidente dejó tres personas lesionadas y daos materiales.

Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad; se desconoce si fueron trasladados al hospital.

VIDEO: Camioneta queda dentro del inmueble tras derribar paredes en Huejutla

Los primeros reportes indican que la mujer se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela a bordo de una camioneta de color gris, cuando perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra una vivienda.

Al estrellarse contra el inmueble provocó el colapso de algunas de las paredes de la casa, entre ellas una ventana y parte de una puerta de color negro.

En un video se puede ver cómo es que una parte de la camioneta quedó dentro de la vivienda, llevándose varios objetos a su paso. El fuerte choque provocó daños graves en el vehículo.

🚨 Camioneta se impacta contra vivienda en Huejutla, #Hidalgo



Tres personas resultaron lesionadas luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control y chocara contra una vivienda en la colonia San José, en el municipio de Huejutla.



De acuerdo con la mujer, se… pic.twitter.com/d0XhiWzwN2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Brindan atención médica a los lesionados y evalúan los daños tras el accidente

La mujer, quien manejaba el vehículo, y sus hijos menores de edad, recibieron atención médica en el lugar. Hasta el momento se desconoce si fueron trasladados a un hospital o fueron atendidos en el lugar del incidente.

Por otro lado, no se han revelado detalles sobre los propietarios de la vivienda afectada.

Elementos de tránsito acudieron al lugar de los hechos para brindarle apoyo a los afectados, además de apoyar con la circulación vial, mientras las autoridades hacen las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

¿Qué se sabe de los dueños del inmueble en Hidalgo?

De los propietarios del inmueble no se sabe nada, por lo que se desconoce si levantarán cargos o llegarán a un acuerdo con la dueña de la camioneta.

¿Qué hacer en caso de un accidente en Hidalgo?

En caso de presenciar un accidente de tránsito en Hidalgo, lo primero que hay que hacer es llamar de inmediato a los números de emergencia, los cuales son "9-1-1" o al "089", si deseas que la denuncia sea anónima.