Utiliza a niños para que lo defiendan: Alcalde morenista de Chignahuapan, Puebla, pone a menores a leer discursos armados para frenar críticas hacia él

Ante los constantes señalamientos por gastos excesivos y la polémica de los lujosos XV años de su hija, el alcalde morenista de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera, utilizó a niños de primaria para leer discursos armados a favor de él y calmar las críticas por sus recientes polémicas.

La estrategia que utilizó el ayuntamiento provocó rechazo de los que pudieron detectar el propósito de los discursos, quienes consideran que solamente se hizo para beneficio del político.

Qué discursos leyeron los niños a favor del alcalde de Chignahuapan

Las palabras se asignaron a niños de nivel primaria el uso del micrófono. En las grabaciones del evento se escucha a los estudiantes de primaria leer textos que aparentemente fueron redactados por el personal del ayuntamiento municipal, en los cuales los pequeños dicen "Señor presidente yo sé que a veces en la redes sociales hablan mal de usted y dicen cosas feas... no se desanaime porque, aunque hagan más ruido las críticas, también somos muchos los que vemos cómo trabaja todos los días por Chignahupan".

En estos se puede notar claramente que los niños no escribieron este tipo de textos.

Critican a alcalde de Chignahuapan por XV años de su hija

El método del alcalde ocurre luego del descontento que generó la ostentosa celebración de quince años de la hija del mismo. El festejo, cuyo costo estimado supera el millón de pesos, sucedió pocos días después de que fuertes lluvias afectaran la región, dejando caminos y accesos intransitables.

🚨 Polémica en Chignahuapan, Puebla



El alcalde morenista Juan Rivera Trejo (@RiveraTrejoJuan) fue señalado por presuntamente utilizar a niños de primaria para leer discursos preparados por el ayuntamiento en eventos públicos, con el objetivo de defender su imagen.



Todos los… pic.twitter.com/u72j2EzufJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

No es la única polémica del alcalde

La molestia de la población por el gasto de la fiesta se suma a otro escándalo ocurrido el pasado mes de febrero. En esa fecha, el alcalde Juan Rivera Trejo fue captado en un video mostrando fajos de billetes, los cuales utilizó como parte de un obsequio para su esposa con motivo del Día de San Valentín, desatando acusaciones de opulencia que no pueden evitar la comparación con el estado financiero de la entidad.

Críticas por involucrar a las escuelas en política

La difusión de los discursos infantiles provocó que diversos miembros y no miembros de la comunidad criticaran los supuestos discursos y quedaran evidenciados como un posible abuso del gobierno local.

Se considera un acto irresponsable utilizar la estructura escolar y la figura de los alumnos para intentar frenar los reclamos relacionados con la mala gestión, según pobladores, del presidente municipal y su familia.