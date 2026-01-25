Tragedia en la México–Cuernavaca: Choque entre auto y autobús deja cuatro muertos y 11 heridos

Un choque entre un auto particular y un autobús de pasajeros desató una tragedia la noche del sábado sobre la México–Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos ; el impacto provocó un incendio de gran magnitud y dejó cuatro personas muertas y 11 heridos, confirmaron autoridades estatales.

Choque entre auto y autobús desata incendio en la México–Cuernavaca

El choque ocurrió en el kilómetro 47 de la México–Cuernavaca. De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto frontal ambas unidades se incendiaron, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó al cierre total de la carretera durante varias horas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que el siniestro fue atendido durante la noche del sábado 24 de enero y la madrugada del domingo. En el lugar se confirmó el fallecimiento de cuatro personas, cuyos cuerpos quedaron dentro del vehículo particular, mientras que 11 personas lesionadas recibieron atención médica inmediata.

Paramédicos y rescatistas brindaron primeros auxilios en el sitio del choque sobre la México–Cuernavaca ; algunos heridos fueron estabilizados en el lugar y otros trasladados a hospitales para recibir atención especializada, entre los lesionados se encontraban principalmente pasajeros del autobús.

Choque en la México–Cuernavaca obliga al cierre total de la carretera

Las labores de auxilio se extendieron por varias horas debido al incendio generado tras el choque, lo que complicó el rescate y obligó a extremar precauciones para evitar riesgos adicionales. Bomberos, personal de Protección Civil y elementos de la Guardia Nacional trabajaron de forma coordinada para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Noticias l Tras el accidente ocurrido en la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del poblado de Tres Marías en el municipio de Huitzilac, se reporta un saldo de 4 personas fall3cidas y 11 l3sionadas; Alexis Balbuena tiene los detalles. pic.twitter.com/69Dl0PJn8m — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) January 25, 2026

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la México–Cuernavaca , especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y el flujo vehicular se mantiene alto.