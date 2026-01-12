Sin frenos y cargada de Gas LP: Pipa desata alerta tras fuerte choque en la CDMX

Alerta y emergencia HOY 12 de enero en la CDMX. Un fuerte choque protagonizado por una pipa de gas LP activó un operativo de seguridad la mañana de este lunes, luego de que la unidad se quedara sin frenos y se impactara contra árboles y estructuras en una de las zonas más transitadas de la capital.

El incidente ocurrió en la colonia Doctores y generó momentos de tensión, tráfico y movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa de gas LP circulaba sobre avenida Cuauhtémoc y Doctor Olvera, cuando el operador detectó una falla total en el sistema de frenos. Ante el riesgo de provocar un choque con otros vehículos detenidos por el semáforo, el conductor desvió la unidad hacia el carril contrario y se impactó contra árboles, un poste y una estructura metálica, evitando una tragedia mayor en la CDMX .

El choque de la pipa de gas LP provocó una rápida respuesta de Bomberos, Protección Civil y policías de tránsito, quienes desplegaron un operativo de seguridad para acordonar la zona y descartar fugas.

La unidad transportaba un cilindro con capacidad de 10 mil litros, cargado aproximadamente al 10 por ciento, lo que elevó la alerta entre vecinos y automovilistas de la CDMX.

#AlertaVialFIA | Una pipa de #GasLP se quedó sin frenos y se estrelló contra varios árboles en la esquina de Cuauhtémoc y Doctor Olvera en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



No se reportan heridos; bomberos y #ProtecciónCivil en el lugar.



El reporte de @isidrocorro… pic.twitter.com/Vtk9g9PTEQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2026

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, resultado de la reacción oportuna del operador y de la pronta intervención de los equipos de emergencia . Aun así, el choque generó afectaciones viales y caos momentáneo para quienes circulaban hacia Chapultepec y la zona del Viaducto.

Durante varias horas, la pipa de gas LP permaneció en el sitio mientras se realizaban labores de enfriamiento, revisión de válvulas y preparación para el retiro de la unidad. Una grúa de tránsito fue solicitada para trasladar la pipa a un depósito vehicular y liberar por completo la vialidad.