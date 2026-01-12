Emergencia en Azcapotzalco tras asesinato: Muere “El Bily” en violento ataque armado | Mientras Dormía

Una alerta de emergencia sacudió a vecinos de Azcapotzalco hoy 12 de enero, cuando un ataque armado terminó en asesinato y desató una intensa movilización de cuerpos de seguridad Mientras Usted Dormía . El hecho ocurrió en la colonia San Sebastián, donde sicarios abrieron fuego contra un hombre conocido como 'El Bily', provocando pánico y llamadas de auxilio durante la madrugada.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el ataque armado en Azcapotzalco se registró de manera directa y sorpresiva. Vecinos reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones, lo que activó de inmediato la alerta y la llegada de patrullas, paramédicos y elementos de seguridad.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta, confirmando la gravedad del ataque armado ocurrido en Azcapotzalco.

Paramédicos intentaron brindar atención prehospitalaria, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de aproximadamente 40 años de edad, quien murió a consecuencia de los impactos de bala.

La zona fue acordonada mientras peritos iniciaban las primeras diligencias por este asesinato en Azcapotzalco, uno más que enciende la alerta por la violencia nocturna en la capital.

Tras el ataque armado en Azcapotzalco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo para resguardar el área y recabar indicios balísticos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALERTA EN IZTAPALAPA POR MUJER EMBARAZADA DESAPARECIDA: BUSCAN A ANA KAREN

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un hombre conocido como “El Billy” fue asesinado a balazos en #Azcapotzalco; vecinos reportaron al menos siete detonaciones y no hay detenidos hasta el momento.



En otro punto de #CDMX, un fatal accidente en la GAM dejó una persona sin vida y dos… pic.twitter.com/grb9gKY2eD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2026

Otro percance activa movilización en la colonia Juárez

Mientras se atendía el ataque armado en Azcapotzalco, cuerpos de seguridad también respondieron a un accidente vehicular en Paseo de la Reforma, colonia Juárez. Un automóvil se impactó contra un camión estacionado, generando movilización preventiva. No hubo personas lesionadas de gravedad, sólo daños materiales.

Emergencia vial en la GAM: Accidente deja un muerto y dos heridos

Horas después, la emergencia continuó en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un trágico accidente vial dejó una persona sin vida y dos lesionadas tras una volcadura. Bomberos y paramédicos realizaron maniobras de rescate, cerrando momentáneamente la vialidad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones por el ataque armado en Azcapotzalco, mientras la violencia nocturna vuelve a encender la alerta en distintos puntos de la Ciudad de México.