¿Quién es Chris Christie, aspirante presidencial republicano y rival de Trump?

¿La segunda es la vencida? El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, hizo oficial su nominación a la candidatura republicana para la presidencia luego de intentarlo en 2016 y perder frente a Donald Trump, para este 2023 puntualizó que es el único que puede ganar la Casa Blanca.

Tras el anuncio los analistas políticos pronostican un panorama difícil para Christie, pues a pesar de adquirir una buena reputación por su gobierno en Nueva Jersey, el partido republicano mantiene una fuerte relación con el expresidente, Donald Trump, quien ha estado involucrado en diversos problemas en los últimos meses.

¿Quién es Chris Christie, aspirante presidencial repúblicano?

Oriundo de Nueva Jersey, Christopher James “Chris” Christie, nació el 6 de septiembre de 1962, desde corta edad mostró interés por la política, por lo que en 1984 se graduó de la Universidad Delaware como abogado. En el ámbito laboral, inició su trayectoria durante el 2001 como Fiscal Federal de Nueva Jersey, posteriormente en 2010 se convirtió en gobernador del estado en cuestión.

Para el año 2013 la Asociación de Gobernadores Republicanos lo nombró Presidente; sin embargo, dos años después buscó la presidencia, por lo que presentó su candidatura en 2015.

More nonsense from Donald Trump last night. Fact: He promised to build a big beautiful wall on the border. Fact: He did not deliver & immigrants are pouring over the border. Fact: He said Mexico would pay for it. Fact: We have not gotten one peso yet. He failed us on immigration. — Chris Christie (@GovChristie) May 11, 2023

Chris Christie fue aspirante presidencial republicano en 2016

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, intentó contender por la presidencia de los Estados Unidos; sin embargo, en febrero del 2016 confirmó que se retira de la carrera para llegar a la Casa Blanca tras no contar con el apoyo de los militantes.

"Estoy muy orgulloso de la campaña que desarrollamos, de la gente que me acompañó y de quienes me han dado su apoyo y confianza a lo largo del camino", afirmó cuando soltó la contienda.

Como dato curioso, en 2009 recibió la propuesta de contender contra Barack Obama por ser uno de los candidatos más fuertes, pero en aquel momento consideró que no estaba listo para enfrentar al bloque demócrata.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Estados Unidos en 2024?

A un año de las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos, algunos políticos han expresado su interés por llegar a la Casa Blanca, especialmente los del partido republicano con ocho hasta el momento, estos son:



Ron DeSantis-Gobernador de Florida.

Nikky Haley-Exembajador ante la ONU.

Donald Trump-Expresidente.

Tim Scott-Senador.

Larry Elder-Conductor radial.

Perry Johnson-Empresario.

Vivek Ramaswamy-Empresario.

Demócratas



Marianne Williamson- Escritora.

Robert F. Kennedy Jr.- Abogado y activista.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Estados Unidos?

Las elecciones presidenciales se realizarán en 2024; sin embargo, como es costumbre las campañas y el proceso electoral comienza meses antes para convencer a los ciudadanos de ser la mejor opción para llevar el rumbo de Estados Unidos.

Específicamente, el martes 5 de noviembre de 2024 se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos para elegir un nuevo presidente y un vicepresidente para un periodo de gobierno de cuatro años.

