Un extraño objeto atravesó el techo de una casa en Nueva Jersey, dicen que es un meteorito

Suzy Kop, dueña de la casa en donde cayó el supuesto meteorito señaló que: "Parece que lo que sea que vino del cielo cayó a través del techo de la ventana superior. Esa es la habitación de mi papá".

Ella dijo que encontró un agujero en la casa ubicada en Hopewell Township, Nueva Jersey. En un principio pensó que alguien había tirado una piedra hasta que se dio cuenta de que el extraño objeto era más que eso.

Los dueños de la casa piensan que este extraño objeto es un meteorito que atravesó el techo de la casa y hasta dañó el piso.

Este presunto meteorito atravesó parte del techo y finalmente bajó y se estrelló contra el piso, señaló la dueña de la casa. Por fortuna no había nadie dentro de la vivienda a la hora de la caída del presunto meteorito.

La mujer contó que mientras caminaba entre los escombros y las placas de yeso, encontró una roca metálica en la esquina de su hogar. "Toqué el extraño objeto porque pensé que era una roca al azar, no sé, y estaba caliente".

Possible meteorite hits home in New Jersey: https://t.co/1HHt0n6g7m — ksprnews (@ksprnews) May 9, 2023

Meteorito de millones de años impacta en una casa de Nueva Jersey

Derrick Pitts, astrónomo jefe del Instituto Franklin, dijo que este extraño objeto podría tener entre 4 y 5 mil millones de años y que probablemente quedó del comienzo del sistema solar.

"Ha estado dando vueltas en el espacio todo ese tiempo, y ahora llegó a la Tierra y cayó justo en sus regazos, pero que realmente golpee una casa y la gente pueda recogerlo, eso es realmente inusual. Ha pasado muy pocas veces en la historia", agregó el especialista.

La dueña de la casa también contó que los servicios de emergencia llegaron y los revisaron tanto a ella como a su familia. "Tenían miedo de que, ya sabes, porque cayó del cielo, fuera radiactivo y que pudieramos tener algún tipo de residuo sobre nosotros. Así que nos escanearon y todo salió bien".

Si bien se trata de una experiencia extraña, la dueña de la vivienda se dice agradecida de que no hubiera nadie en la casa cuando esto sucedió. Los investigadores dijeron que creen que esto podría estar relacionado con la actual lluvia de meteoritos lluvia de meteoritos denominada "Eta Aquarius".