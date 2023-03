Chuchito sigue en casa tras acoso escolar sufrido en Toluca

El acoso escolar que sufrió Chuchito de 9 años, el hijo de Erika, le propició un traumatismo craneoencefálico leve.

Su mamá relata que la agresión ocurrió el 24 de enero al interior de la escuela y, que el responsable, es uno de los compañeros de Chuchito de su misma edad: “Fue en el receso escolar, alrededor de las 10:30 de la mañana; el niño le puso la rodilla a la altura de las pompis (sic), lo tomó de los hombros y lo jaló hacia atrás siendo su cabeza la que cayera primero"; dijo Erika Ortega, la mamá de Chuchito.

La víctima de acoso escolar es estudiante de la escuela primaria Tierra y Libertad ubicada en la delegación Santiago Miltepec de la capital mexiquense, quien desde hace tiempo, denunció actos de bullying.

“Mi hijo llegó a la casa alrededor de la 1:10 pm y yo le noté un moretón en el pómulo izquierdo, le pregunté que qué había pasado y me dijo que me iba a molestar porque ya eran continuas las agresiones por parte de ese niño. Mi hijo cuando trató de explicarme empezó a vomitar y se puso a llorar y me decía que sentía que su cabeza se le iba a romper"; detalla la madre de familia.

De acuerdo con esta mujer, tanto personal directivo como docente no le notificaron la gravedad del golpe que sufrió Chuchito: "Él se puso mal y me lo llevé a urgencias en la Clínica 250 del Seguro Social, la doctora me dijo que teníamos que trasladarlo en ambulancia a la Clínica 220 donde estuvo internado bajo observación, le hicieron un tratamiento para desinflamar su cerebro y me estaban dando la peor perspectiva de lo que podía suceder. El médico legista me sugirió la demanda por omisión y me pidió que continuara con mi trámite y que ratificara”.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya tiene una carpeta de investigación por este caso, un caso que se hizo visible cuando a través de redes sociales Erika habló sobre lo ocurrido.

Denuncia acoso escolar y falta a clases por temor a represalias

“He tocado todas las puertas, la Fiscalía de Menores tiene el expediente de mi hijo; sin embargo, Derechos Humanos me dice que no pueden expulsar al niño agresor porque también tiene derechos, no pueden ayudarme en ninguna situación"; expuso la mamá de Chuchito.

Desde hace un mes, Erika no lleva a su hijo a la escuela por miedo a una represalia. Además de que el menor de edad tiene secuelas por ese golpe en la cabeza.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca acudió al plantel localizado en Toluca para solicitar información con la directora y la respuesta fue que no podía brindar la atención.

“La directora menciona que fue un resbalón en la escuela; sin embargo, queda en duda con lo que yo estoy viviendo con mi hijo. Gracias a dios mi hijo no ha convulsionado, pero está todavía en pie su tomografía y su cita con el neuropediatra"; concluyó Erika Ortega.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Estado de México, a través del Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense (CACEM), en el ciclo escolar 2022-2023 ha recibido 732 reportes por conductas violentas, acoso escolar, violencia sexual, maltrato escolar y violencia laboral.

Y por el caso de Chuchito en específico, no se pronunciaron.