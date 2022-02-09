Ciclón “Batsirai” deja al menos 92 muertos en Madagascar

Al menos 92 muertos y varias regiones devastadas dejó el ciclón "Batsirai" en la costa sureste de Madagascar durante el fin de semana, informó la Oficina Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

La oficina también informó que el ciclón "Batsirai" dejó un saldo de 23 mil casas destruidas y 61 mil personas desplazadas temporalmente, luego de que la tormenta azotará el pasado sábado a la isla.

El ciclón "Batsirai" se movió hacia el centro de Madagascar, lo que causó devastación en una zona conocida como “cuenco de arroz”, la región principal de cosecha del país, lo que generó temor de agravar la crisis de hambre.

|Reuters

“Los campos de arroz están dañados, y las cosechas de arroz se pueden perder. Este es el cultivo principal de los malgaches y su seguridad alimentaria se verá seriamente afectada en los próximos tres a seis meses si no actuamos de inmediato”, alertó Pasqualina DiSirio, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Sin embargo, el ciclón "Batsirai" salió de la isla durante la mañana del lunes sin tocar la capital, Antananarivo, ni el principal puerto del país, Tamatave, en el noreste de Madagascar.

Algunos drones mostraron la destrucción que dejó el ciclón "Batsirai" a lo largo de la costa de Mananjary, una de las ciudades más afectadas de Madagascar .

El segundo ciclón en dos semanas en Madagascar

El ciclón "Batsirai" fue la segunda tormenta destructiva que tocó Madagascar en dos semanas, después de que la tormenta “Ana” arrasara al país y causara 55 muertos y 130 mil personas desplazadas al norte del país.

Además, la nación isleña, que tiene una población de casi 30 millones, ya estaba luchando contra la escasez de alimentos en el sur, como consecuencia de una sequía severa y prolongada. El Programa Mundial de Alimentos dijo que el ciclón "Batsirai" empeoró la situación al destruir cultivos que estaban a solo dos semanas de la cosecha.

