Madagascar está en alerta por llegada de tormenta tropical “Batsirai”

Habitantes de Madagascar se encuentran en alerta máxima debido a la llegada de la tormenta tropical “Batsirai”, que llegará a la isla el viernes (horario local).

Los residentes, indicaron que no están preparados para recibir a la tormenta tropical, por lo que solo pusieron ladrillos y rocas en los techos de sus casas, para proteger su patrimonio.

“No estamos listos, usamos lo que pudimos, cualquier cosa para reforzar la casa”, dijo Nivo, un residente que vive en una zona baja de Antananarivo, en Madagascar.

Otro habitante de Madagascar indicó que sienten miedo por la fuerza con la que tocará tierra “Batsirai” y los daños que podría llegar a causar en la isla.

“Tengo mucho miedo porque se dice que el ciclón va a estar muy fuerte, también se dijo que va a tocar tierra a las 08:00, pero no sabemos si va a tocar tierra antes, si es así no vamos a poder evacuar por la noche”.

|Reuters

Más de 150 mil personas fueron desalojadas de sus hogares debido a la potencia de la tormenta tropical “Batsirai”, el cual avanza con vientos sostenidos de más de 230 kilómetros por hora. Además, la Organización Meteorológica Mundial indicó que podría intensificarse y pasar de categoría 3 a 4 antes de tocar tierra en Madagascar.

Madagascar fue golpeada por otro ciclón hace 4 días

Apenas hace cuatro días, Madagascar fue impactado por la tormenta tropical “Ana”, la cual causó la muerte de al menos 48 personas y obligó a más de 130 mil habitantes a abandonar sus hogares para refugiarse en albergues.

No obstante, en los últimos años, Madagascar ha sido golpeada repetidamente por tormentas y ciclones severos, que destruyeron hogares, infraestructura y cultivos. También se desplazaron un gran número de personas.

Los expertos dicen que las tormentas tropicales se están volviendo más fuertes y frecuentes a medida que las aguas se calientan debido al cambio climático, y el aumento del nivel del mar también hace que las áreas costeras bajas sean vulnerables.

