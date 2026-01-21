Impactante VIDEO: un ciclón “Harry” inunda restaurante en Italia y obliga a rescates masivos

La fuerza del ciclón “Harry” quedó registrada en imágenes captadas en Italia, pero que rápidamente dieron la vuelta al mundo; esto luego de que una marejada ciclónica inundó el comedor de un restaurante frente al mar de Catania, en Sicilia, mientras mesas y sillas eran arrastradas por el agua.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del restaurante, muestran el momento exacto en que el oleaje supera las defensas costeras y entra directamente al establecimiento. La agencia Reuters verificó el lugar y la fecha de este siniestro, así como reportes meteorológicos oficiales que confirmaron el impacto del fenómeno ese mismo día.

CCTV captured the moment a storm surge flooded the dining room of an Italian seafront restaurant in Sicily's Catania as Cyclone Harry struck the region. pic.twitter.com/gMBE2SkUW5 — Nature Moments (@NatureMomentz) January 21, 2026

¿Qué es el ciclón “Harry” y por qué causó tantos daños en Italia?

El ciclón “Harry” es un sistema de tormentas severas que desde el 19 de enero ha provocado lluvias intensas, vientos fuertes, además de marejadas en el sur de Italia, afectando principalmente a Sicilia, Cerdeña y Calabria, según informaron las autoridades locales.

Debido a la magnitud del evento, mil 480 bomberos fueron desplegados en las tres regiones para atender emergencias relacionadas con inundaciones, rescates y daños estructurales. De acuerdo con el cuerpo de bomberos Vigili del Fuoco, se realizaron más de mil 650 operaciones de rescate en un lapso de tres días.

Emergenza a Catanzaro Lido per gli effetti del ciclone Harry. La zona marina della città si è svegliata sott'acqua: la pioggia incessante e le forti mareggiate stanno causando gravi allagamenti. Onde alte tra i 5 e i 7 metri hanno superato l'area del lungomare, invadendo strade e… pic.twitter.com/5ymBIQ0qDR — Repubblica (@repubblica) January 21, 2026

Sicilia, la región más afectada por el ciclón “Harry”

Sicilia concentró el mayor número de incidentes, con más de mil intervenciones, incluidas evacuaciones preventivas y rescates por inundaciones repentinas. En la ciudad de Palermo, ocho personas, entre ellas dos menores de edad, fueron evacuadas después de que el agua del mar inundara los sótanos de varios edificios.

En el puerto deportivo de Arenella, fuertes olas arrastraron hasta el mar a un automóvil estacionado. El vehículo terminó hundido, aunque el conductor logró escapar a tiempo, confirmaron las autoridades.

Cerdeña y Calabria también resienten el impacto de “Harry”

En Cerdeña, los bomberos realizaron más de 360 operaciones de rescate, principalmente en el este y sur de la isla. Dos mujeres fueron rescatadas durante la madrugada cerca de Cagliari, luego de que el aumento del nivel del agua pusiera en riesgo su vida. Mientras tanto, en Calabria, especialmente en la costa jónica, se completaron 293 rescates, de acuerdo con los reportes oficiales.

Inundaciones en Italia: ¿Eventos extremos cada vez más frecuentes?

Las escenas provocadas por el paso del ciclón “Harry” en Italia, reavivan el debate acerca del impacto del cambio climático en el Mediterráneo, donde tormentas más intensas y marejadas inusuales comienzan a ser cada vez más comunes. La pregunta es inevitable; ¿están las ciudades costeras preparadas para enfrentar fenómenos extremos que parecen intensificarse año con año?