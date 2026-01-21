VIDEOS | ¡Como película de apocalipsis! Ciclón Harry devora las costas de Italia; olas de 8 metros inundan las calles de Sicilia

Durante los últimos días, ciclón Harry, un sistema de baja presión extremadamente agresivo, ha estado afectando el sur de Italia, provocando que la Protección Civil emita alertas rojas en Sicilia, Cerdeña y Calabria, además de ocasionar evacuaciones y cancelación de actividades rutinarias .

Con vientos que parecen rugir y lluvias que no dan tregua, el panorama es de máxima vigilancia, mientras el mar reclama terreno en las zonas costeras.

🇮🇹 | LO ÚLTIMO: Marea ciclónica esta noche en Scaletta Zanclea en la isla italiana de Sicilia. pic.twitter.com/BwIXJXuv38 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2026

Ciclón provoca olas de hasta 8 metros en Italia

La fuerza de Harry se siente principalmente en el agua. En Mazara del Vallo (provincia ubicada en Sicilia) se han registrado olas impresionantes que superan los 8 metros de altura, mientras que en Catania el mar ha sobrepasado los 5 metros.

La furia marítima causada por el ciclón ha obligado a suspender todos los ferries e hidroplanos hacia Cerdeña y las islas pequeñas, dejando a estas comunidades aisladas. En la zona de Messina, la fuerza del impacto fue tal que un tramo del paseo marítimo en Santa Teresa di Riva simplemente se derrumbó.

Videos virales muestran marejada ciclónica en Italia

Algunos videos virales de Sicilia muestran una gran cantidad de agua salada entrando a las calles, estas son provocadas por un fenómeno llamado marejada ciclónica. Básicamente, es una subida anormal del nivel del mar causada por un ciclón.

La marejada ciclónica ocurre porque los vientos huracanados "empujan" el agua hacia la costa y la baja presión del centro de la tormenta permite que el mar se eleve como si fuera una marea gigante y repentina. No es solo una ola alta, es una pared de agua que inunda calles, destruye muelles y entra con fuerza en las casas costeras.

🇮🇹 | Una violenta marejada ciclónica azotó Roccalumera, en Messina, Sicilia, Italia.pic.twitter.com/mF3dBej80R — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2026

Lluvias torrenciales y fuertes vientos en Italia

El ciclón no solo ataca por el mar; el cielo también se ha desplomado sobre Italia. Se esperan acumulaciones de agua de hasta 300 milímetros en apenas dos días, lo que genera un riesgo enorme de deslaves. A esto se suman ráfagas de viento que alcanzan los 130 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles y estructuras.

La combinación de factores ha convertido a las calles en ríos y a los terrenos frágiles en zonas de peligro inminente por posibles inundaciones .

Escuelas cerradas en zonas de Italia

Ante el peligro, la prevención ha sido la prioridad. Cerca de 190 personas han sido evacuadas de sus hogares en Sicilia y Cerdeña por estar en zonas de alto riesgo de inundación. Además, cientos de municipios han ordenado el cierre de escuelas, parques y centros deportivos.

Los bomberos han trabajado sin descanso, no solo ayudando a las familias a salir de sus viviendas, sino también rescatando animales salvajes y domésticos atrapados por la subida del agua en zonas rurales.