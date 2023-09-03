Ameba comecerebros: cierran albercas por estar contaminadas y muere un hombre en EU

Un hombre en Texas, Estados Unidos, murió después de desarrollar una meningitis por una ameba comecerebros que adquirió tras ir a nadar en el Lago Lyndon B Johnson.

Esta no es la primera muerte ocasionada por esta ameba llamada Naegleria fowleri, por lo que las autoridades estadounidenses, principalmente en Texas hicieron un llamado de alerta a la población y pidieron evitar contacto con lugares de aguas cálidas, donde se desarrolla este virus.

La ciudad de Arlington informó que cerrará todas sus albercas y chapoteaderos públicos como medida de seguridad, luego de que una muestra arrojara un resultado positivo sobre la presencia de la ameba comecerebros.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal notificó a la ciudad que una muestra de agua tomada en California Lane Park, dio “positiva a la presencia de la ameba Naegleria fowleri”.

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¿Qué es la ameba comecerebros y cómo se contagia?

La Naegleria fowleri es una ameba (organismo vivo unicelular) que vive en el suelo y en agua dulce tibia de lagos, ríos y fuentes termales. Comúnmente se le llama la “ameba comecerebros” porque puede causar una infección cerebral.

Las autoridades de salud estiman que en Estados Unidos solo se contagian tres personas al año, sin embargo la enfermedad suele ser mortal en más del 90 por ciento de los casos.

¿Cuáles son los síntomas de una infección de ameba come cerebro?

Los síntomas de la ameba comecerebros se presentan de 1 a 12 días después de nadar o de tener otra exposición nasal al agua que contiene Naegleria. Las personas mueren de 1 a 18 días (promedio de 5 días) después de que comienzan los síntomas.

Los síntomas de la infección por ameba comecerebros son: dolor de cabeza frontal severo, fiebre, náuseas y vómito. En una etapa más avanzada se presentan otros síntomas como rigidez de nuca, convulsiones y coma.

