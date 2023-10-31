¡Esperan por más de 10 horas! Usuarios quedan varados en Autopista Arco Norte por accidente

Desde el día de ayer, la volcadura de un tráiler provocó el cierre de la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 90, lo que ha obligado a las y los usuarios a esperar en la carretera por más de 10 horas.

Por el momento las autoridades de aseguraron que la circulación en la autopista Arco Norte ya se encuentra abierta en ambos sentidos; sin embargo, la carga vehicular continúa siendo intensa.

“Continúa carga vehicular en la incorporación a la autopista Arco Norte por accidente atendido fuera de la cobertura de CAPUFE”, declaró Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por redes sociales.

🚨 #AlertaADN



Volcó una pipa en Arco Norte, en su incorporación a la autopista #Querétaro; la circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos pic.twitter.com/HhYJHHHdAH — adn40 (@adn40) October 30, 2023

Usuarios exigen respuesta a las autoridades; esperaron por más de 10 horas

A través de redes sociales, algunos usuarios han asegurado que siguen varados en la autopista Arco Norte, esto a pesar de que la circulación ya había sido restablecida en las primeras horas de la mañana de este 31 de octubre, exigiendo una mejor respuesta por parte de las autoridades.

“Hay niños y gente que necesita su medicamento, no puede ser que hayamos pasado la noche parados acá sin que alguien se haya molestado tantito en dar órdenes”, explicó una persona por medio de redes sociales.

Hay niños y gente que necesita su medicamento, no puede ser que hayamos pasado la noche parados acá sin que alguien se haya molestado tantito en dar órdenes!¡! — Karlita Guzmán (@KarlitaGuzmn1) October 31, 2023

Por otro lado, algunos usuarios piden una respuesta a las autoridades, pues aseguran que los han tenido sin información desde el momento del cierre.

“Seguimos varados en la carretera de Querétaro a la Ciudad de México sin información. Ya llevamos casi 10 horas y no hemos visto movimiento”, acusó una usuaria de redes sociales.

Seguimos varados en la carretera de Querétaro a la Cdmx sin información. Ya llevamos casi 10 horas y no hay visos de movimiento. Agradeceremos nos digan que ha pasado con el trailer que se volteó en #ArcoNorte. @Radio_Formula #MovilidadCDMX #juzgararesponsables — déborah holtz (@lamuysalsa) October 31, 2023

¿Cómo va la circulación en la Autopista Arco Norte?

De acuerdo con las redes oficiales de la autopista Arco Norte, la circulación en la zona ya ha sido abierta en ambos sentidos, después de un accidente ocurrido en el kilómetro 55+700, tramo Tula 2-Querétaro.

Aseguraron que a pesar de que la circulación ya había sido restaurada, la carga vehicular sigue siendo intensa, por lo que recomiendan extremar precauciones y atender las indicaciones viales por parte de las autoridades.