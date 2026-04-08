Neblina provoca choque múltiple en la autopista Puebla–Orizaba; reportan un muerto

Un choque múltiple registrado la tarde de este martes 7 de abril sobre la autopista 150D Puebla–Orizaba, a la altura del kilómetro 227, antes del descenso hacia las Cumbres de Maltrata, provocó el cierre total de la vialidad con dirección hacia Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucradas varias unidades, entre ellas 10 tráileres y una camioneta particular. Aunque las autoridades no han emitido un balance final, se habla de una persona muerta y varios heridos.

🚨 #AlertaVial | Choque múltiple en la carretera México–Veracruz, a la altura de la caseta Esperanza–Acatzingo.



Primeros reportes indican al menos una persona sin vida y varios heridos.



Autoridades trabajan en el lugar; se pide evitar la zona. pic.twitter.com/t6Vgafb8en — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Carambola causa cierre totoal de la autopista Puebla-Orizaba

La tarde de este martes se registraron dos accidentes que terminaron por provocar una carambola en el tramo carretero. Ambos ocurrieron casi al mismo tiempo, entre los kilómetros 225 y 227, según indicaron testigos.

Minutos antes de las 17:00 horas, en el punto del kilómetro 227 se encontró una camioneta blanca volcada, presuntamente tras ser golpeada por un tráiler tipo pipa.

Más adelante, en el kilómetro 225, al menos ocho tráileres chocaron entre sí, donde dos vehículos pequeños quedaron atrapados entre las unidades de carga.

La carambola ocurrió en un tramo caracterizado por condiciones climatológicas adversas, principalmente por la presencia de densa neblina que redujo significativamente la visibilidad para los conductores que transitaban por la zona montañosa.

¿Hay paso en la autopista Puebla-Orizaba?

Automovilistas que circulaban por el lugar alertaron a los servicios de emergencia tras observar la colisión múltiple, por lo que al sitio se trasladaron paramédicos, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y elementos de seguridad para brindar auxilio.

Las autoridades implementaron maniobras de control del tráfico mientras se efectuaban las revisiones correspondientes y el retiro paulatino de las unidades siniestradas, lo que generó reducción de carriles y tránsito lento.

#Seguridad #Noticias



🔴🚨 Una persona sin vida ⚫ y varios lesionados dejó una triple carambola 🚗💥🚗 sobre la autopista #Puebla-#Orizaba 🛣️, con dirección a #Veracruz 📍, a la altura de las Cumbres de Maltrata ⛰️.



La circulación fue cerrada en su totalidad 🚧🚫. pic.twitter.com/nYwMWuEXMS — URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) April 8, 2026

Capufe exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por las Cumbres de Maltrata, mantener una distancia adecuada entre vehículos, reducir la velocidad y encender luces preventivas ante la baja visibilidad que prevalece de manera recurrente en esta zona.

La circulación se mantiene afectada mientras se realizaron las acciones de auxilio y retiro de unidades involucradas, por lo que se recomienda a los conductores tomar vias alternas y tener paciencia.