¿Cuál es el precio del dólar? Así cierran los mercados financieros hoy viernes 10 de abril

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este viernes 10 de abril con pérdidas, con el S&P/BMV IPC retrocediend. ¿En cuánto quedó el precio del dólar? Aquí te decimos cómo quedó el cierre de jornada para los mercados financieros.

¿Cómo cerró la jornada la Bolsa Mexicana de Valores?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con pérdidas. El S&P/BMV IPC se ubicó en 70,023.39 puntos, con una caída de 0.41%, equivalente a un retroceso de 290.8 unidades.

Durante la sesión se registró un volumen de operación de 138,024,797 títulos, reflejando una jornada con ajuste a la baja en el mercado accionario local.

Así cierra la jornada el Wall Street

Wall Street cerró la jornada de este viernes 10 de abril de 2026 con resultados mixtos. El Dow Jones Industrial Average cayó 0.6% a 47,916.57 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.1% hasta 6,816.89 unidades.

Por su parte, el Nasdaq Composite avanzó 0.4% y cerró en 22,902.89 puntos, impulsado por el sector tecnológico.

La jornada estuvo marcada por cautela entre inversionistas ante tensiones en el Medio Oriente y datos de inflación en Estados Unidos.

Precio del dólar hoy 10 de abril de 2026

El tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar se ubicó con una cotización de compra en 16.00 pesos y de venta en 17.94 pesos, mientras que el nivel interbancario de referencia se colocó en 17.58 pesos por dólar, reflejando una semana favorable para la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta un ajuste a la baja este viernes, cotizando en la compra: $10.20 y la venta $13.29.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de abril?

Los precios del petróleo se encaminaban a sus mayores caídas semanales desde junio pasado, pero se mantienen elevados cerca de los 100 dólares por barril debido a la preocupación por los suministros de Arabia Saudita y los flujos limitados a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent bajaron 36 centavos, o un 0,4%, hasta los 95,56 dólares el barril a las 13:17 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate subieron 15 centavos, o alrededor de un 0,2%, hasta los 98,02 dólares.

El precio del petróleo Brent queda en 95.56 dólares el barril y el West Texas Intermediate (WTI) en 98.02 dólares el barril.