¡Dólar arriba de los 19 pesos! La BMV y Wall Street inician con caídas la primera semana de diciembre 2025

¡Nuevo mes de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados para este 1 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este lunes?

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.07% a 63,551.13 unidades, en el inicio de este último mes del año.

Cierre de Wall Street hoy 1 de diciembre 2025

Wall Street también registró una caída, el Promedio Industrial Dow Jones cedió 0.90% a 47,289.33 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 0.53% a 6,812.63 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico descendió 0.38% a 23,275.92.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 1 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de noviembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.15 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 1 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 1 de diciembre de 2025, se ubica en 85 mil 519 dólares por unidad, registrando una importante baja de 5.37% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 565 mil 548 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 1 de diciembre 2025

El precio del petróleo sube más de un dólar por barril para este lunes tras los ataques con drones de Ucrania, el cierre del espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos y la decisión de la OPEP de dejar sin cambios los niveles de producción en el primer trimestre de 2026.

