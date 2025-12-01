¡Lunes de Caos! Wall Street en rojo y el dólar en tensión este 1 de diciembre

Los mercados bursátiles europeos iniciaron la semana con caídas y Wall Street apunta a más pérdidas. Las acciones están nerviosas, aunque habían ganado fuerza la semana pasada por las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. reducirá las tasas de interés en su reunión de diciembre.

La tensión es global: los bonos japoneses y el yen subieron con fuerza por rumores de que el Banco de Japón podría, por el contrario, ¡aumentar sus tasas! En resumen, los inversionistas están confundidos entre la expectativa de tasas bajas en Estados Unidos y la posibilidad de tasas altas en Japón.

Precio del dólar hoy 1 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se mantiene estable y se ubica en $18.80 pesos a la compra y en $17.00 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.88 pesos para este lunes.

Precio del dólar canadiense hoy 1 de diciembre

El precio del dólar canadiense arranca diciembre con una ligera alza, moviéndose su referencia alrededor de $13.70 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes. En la venta está en 11.10 pesos.

El tipo de cambio del dólar en Tijuana está en 17.80 pesos la compra y 18.10 pesos la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy lunes 1 de diciembre?

El Bitcoin se une al nerviosismo global y presenta un retroceso en la apertura de la semana. La criptomoneda cotiza en $86,107.14 dólares por unidad (un valor estimado). Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,571,783.10 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 1 de diciembre?

Los precios del petróleo aumentaron un 1% el lunes, ya que el Consorcio de Gasoductos Caspian detuvo las exportaciones después de un importante ataque con drones y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela suscitaron preocupaciones sobre el suministro, mientras que la OPEP+ acordó dejar los niveles de producción de petróleo sin cambios para el primer trimestre de 2026.

El precio del barril es de:

