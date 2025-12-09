¡No te quedes sin combustible! Conoce el precio de la gasolina en México para este 9 de diciembre 2025
El precio de la gasolina Magna supera los 23 pesos el litro, mientras que la Premium está arriba de los 25 pesos el litro; lista de costos por estado.
¿A cuánto está el litro en México? La gasolina registró cambios importantes en su precio este martes 9 de diciembre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo en distintas regiones del país.
El precio de gasolina puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.
¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.40 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos
Precio del gas natural vehicular 9 de diciembre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de diciembre 2025
¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo martes de diciembre 2025.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos
- Diésel precio por litro: 26.18 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 9 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.35 pesos
- Diésel precio por litro: 25.90 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 9 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.59 pesos
- Diésel precio por litro: 26.52 pesos
Precio de gasolina hoy 9 de diciembre 2025 en Monterrey
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este martes, acercándose a los 24 pesos por litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos
- Diésel precio por litro: 26.11 pesos
¿A cuánto está el litro de gasolina en Tamaulipas?
- Gasolina Regular precio por litro: 21.71 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 23.46 pesos
- Diésel precio por litro: 24.15 pesos
Precio de gasolina en Guerrero para diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.73 pesos
- Diésel precio por litro: 26.59 pesos
Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 9 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.96 pesos
- Diésel precio por litro: 26.38 pesos
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Tamaulipas, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 21.71 pesos por litro, seguido de Ciudad de México en 23.50 pesos.
Por el contrario, Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.87 pesos el litro.