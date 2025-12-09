¿Te conviene cambiar dinerito? Así amanece el precio del dólar en México para diciembre 2025

¿Cómo amanece el tipo de cambio en México? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 9 de diciembre 2025 sin cambios para el segundo martes del mes; te compartimos el valor de la moneda estadounidense.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 9 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.00 pesos la compra y se vende en $19.15 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura del segundo martes de diciembre 2025.

La moneda estadounidense se mantuvo sin cambios debido a que los operadores se preparan para un posible recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Precio del dólar en México se mantiene sin cambios|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 9 de diciembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.15 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.05 pesos la compra y se vende en $13.84 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 9 de diciembre del 2025 en 90 mil 538 dólares por unidad, registrando una leve baja del 0.12% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 656 mil 290 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin baja para este martes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 9 de diciembre 2025?

El precio del petróleo se estabilizaron este martes tras caer un un 2% en la sesión anterior, con los inversores atentos a las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, las preocupaciones sobre un suministro abundante y una inminente decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

