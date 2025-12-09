¡Inflación en México no para de subir! Repunta en noviembre 2025 por segundo mes consecutivo; productos que subieron de precio

¡Atención, mexicanos! La inflación en México registró un aumento para el mes de noviembre 2025, siendo su segundo repunte mensual consecutivo, tan solo una semana antes de que las autoridades implementen su último reporte de tasa de interés del año.

La cifra de la inflación continúa alejándose del objetivo clave de Banxico, que busca ubicarla en 3% con variación porcentual; se estima alcanzarlo en el tercer trimestre del 2026.

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), reveló que la inflación en México se ubicó en 3.80% en noviembre 2025, superando los 3.57% registrados en el mes de octubre .

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios, incrementó a 4.43% para el penúltimo mes del año.

En noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 142.645 y representó un aumento de 0.66% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.80%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.43%… pic.twitter.com/Fbfxbw3I8s — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 9, 2025

Productos que subieron de precio por la inflación en México

¡A preparar la cartera! En su último reporte, el IENGI compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron de precio al ser impactados por la inflación en México durante el mes de noviembre 2025.



Chile serrano.

Servicios de electricidad.

Calabacita.

Jitomate.

Servicios profesionales.

Colectivo.

Productos para el cabello.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Restaurantes y similares.

Vivienda propia.

Por el contrario, los artículos y servicios que registraron una leve baja en sus costos fueron: Limón, aguacate, ron, vino de mesa, naranja, papas y otros tubérculos, así como los plátanos.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.