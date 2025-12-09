‘¿Ya te los sabes? ’Consejos para protegerse de robos y asaltos en temporada de Navidad en México

¡Sálvese quien pueda! Como en cada temporada de Navidad, miles de mexicanos suelen recibir aguinaldo, comprar regalos o realizar viajes; sin embargo, los robos y asaltos en Méxic o aumentan durante las celebraciones navideñas, pero ¿cómo protegerse?

Consejos para evitar robos y asaltos en la CDMX durante Navidad 2025

Ante la dura realidad a la que se enfrenta la Ciudad de México y otras partes de la República, autoridades emitieron una serie de consejos para que los mexicanos no sean víctimas de la delincuencia del país.

Evitar asaltos en calles y zonas comerciales

Evita llevar grandes cantidades de efectivo y elige horarios concurridos, así como comercios formales.

Mantén tus pertenencias a la vistas; no olvides sujetarlas bien.

Si detectas a alguien siguiéndote de forma inusual, cambia de ruta y refúgiate en un lugar seguro.

En caso de utilizar cajeros automáticos, se recomienda usar los que se encuentran dentro de las plazas o establecimientos. Recuerda cubrir el teclado al momento de ingresar el NIP .

Evitar robos y asaltos al usar tu vehículo en época decembrinas

No dejes bolsas, regalos u objetos de valor a la vista.

Estaciónate en zonas iluminada y que tengan vigilancia.

Antes de entrar a tu vehículo revisa a tu alrededor.

Se recomienda evitar el uso del celular al momento de caminar por zonas transitadas, además de llevar la mochila o bolso por delante; mantenla bien cerrada.

Consejos para vitar robos de casa habitación en Navidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió recomendaciones para mantener tus bienes a salvo.



Organízate con vecinos para fortalecer la seguridad en la zona.

Mantén comunicación con familiares al salir o regresar.

NO le abras la puerta a desconocidos, incluso si se presentan como repartido de comida por aplicación.

Verifica que las entregas vengan de empresas oficiales.

Evita compartir tu ubicación real en redes sociales, demostrará que tu casa está sola.

En caso de notar cualquier situación extraña, se recomienda a las y los ciudadanos comunicarse inmediatamente al 9-1-1.

#NavidadSegura l En estas fechas de celebración, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para disfrutar de una #TemporadaNavideña tranquila y segura. 🎄🎅🏻🎁#NavidadSeguraSSC #NoTeDejesEngañar #NavidadSegura2025 pic.twitter.com/IZZCKsgJwG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 8, 2025

Denuncian más de 50 mil robos en CDMX durante 2025

El robo en la Ciudad de México va en aumento, tan solo en los primeros once meses de este año, se denunciaron 52 mil 842 casos en todas las modalidades, casi del 10 mil de ellos fueron con violencia, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.