¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 8 de diciembre 2025? Precio del dólar y peso mexicano

¡Comienza la nueva semana de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 8 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 8 de diciembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada en 63,528 puntos, lo que representa una variación al alza de 0.24%, equivalente a 149.7 puntos. Marcando así, un buen inicio de semana sin mucho movimiento.

En cuanto al tipo de cambio, el peso mexicano arrancó la semana con una ligera depreciación. Tras cerrar el viernes en 18.18 pesos por dólar, este lunes la moneda terminó en 18.25 pesos por dólar; una caída de 0.40%.

Cierre de Wall Street hoy 8 de diciembre 2025

Los mercados en Wall Street cerraron este lunes con pérdidas. El Dow Jones cayó 215.67 puntos (-0.45%) para terminar en 47,739.32 unidades. El S&P 500 retrocedió 23.89 puntos (-0.35%) y cerró en 6,846.51, mientras que el Nasdaq bajó 32.22 puntos (-0.14%) para ubicarse en 23,545.90.

Estos resultados se deben a la expectativa que existe por el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) que llega en dos días.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 8 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 8 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.15 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 8 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 8 de diciembre de 2025, se ubica en 90 mil 340 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.10% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 648 mil 757 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 8 de diciembre 2025

El precio del petróleo cayó más de un dólar el lunes después de que Irak restableció la producción en uno de sus campos petrolíferos, que representa el 0,5 por ciento del suministro mundial de petróleo, mientras los inversores evaluaban las actuales conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

