Así cierra la BMV y Wall Street hoy 7 de agosto de 2025; precio del dólar y peso mexicano

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron variaciones importantes al final de la jornada de este jueves. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de BMV y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 7 de agosto 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró el 7 de agosto de 2025 con un avance significativo del 1.94% alcanzando las 58,260.88 unidades en su índice principal, el S&P/BMV IPC. Este cierre positivo se vinculó con expectativas de que el Banco de México continúe con recortes en las tasas de interés hacia el cierre del año y con un contexto internacional optimista por la posible distensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 7 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este jueves 7 de agosto de 2025, registrando cotizaciones mixtas debido a que las acciones de Eli Lilly caen tras datos de medicamentos estadounidenses.



S&P 500 subió un 0.08%, para cerrar en 6,340.00 puntos.

Nasdaq Composite aumentó un 0.35%, hasta las 21,242.70 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.51%, hasta los 43,968.64 puntos.

Precio del dólar en México hoy 7 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 7 de agosto de 2025 en $17.65 pesos la compra y en $19.25 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.35 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de agosto 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 7 de agosto de 2025, se ubica en 117 mil 367 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.70% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 187 mil 048 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 7 de agosto 2025

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) el 7 de agosto de 2025 estuvo alrededor de 63,81 a 64,62 dólares por barril, con ligeras fluctuaciones a lo largo del día. El petróleo WTI abrió con un valor cercano a 64.62 dólares, subiendo modestamente, pero luego presentó una caída hasta aproximadamente 63.81 dólares, según distintos reportes durante la jornada.