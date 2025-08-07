¿Se acabó la tranquilidad? Este es el precio del dólar hoy 7 de agosto en México

El precio del dólar estadounidense arranca este jueves 7 de agosto de 2025 con una cotización estable. ¿Cuál es el tipo de cambio vigente hoy en México?

La moneda estadounidense está estable en comparación con sus pares, después de una caída por las expectativas de una política más flexible de la Reserva Federal, así como por la decisión de Donald Trump de colorar a nevos integrantes en la Fed que compartan sus opiniones sobre la política monetaria.

Precio del dólar hoy 7 de agosto 2025 en México

Este jueves, el precio del dólar en Banco Azteca se cotiza en $17.60 pesos para la compra y en $19.20 pesos para la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada.

Si planeas realizar alguna operación, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 7 de agosto 2025?

¡Ojo si estás en el norte! En Tijuana, el dólar se vende este jueves en $18.60 pesos mexicanos. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 7 de agosto 2025 en México

Para quienes manejan dólares canadienses, el tipo de cambio de esta moneda en Banco Azteca se ubica en $12.15 pesos para la compra y en $14.15 pesos para la venta en sucursales durante esta mañana.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de agosto 2025?

El Bitcoin abrió este jueves con un valor de 116 mil 320 dólares por unidad, lo que representa un alza del 1.19% respecto a su último cierre.

Convertido a pesos mexicanos, el precio del Bitcoin se ubica en aproximadamente 2 millones 166 mil 634 pesos por unidad, según el tipo de cambio vigente.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 7 de agosto 2025?

El precio del petróleo llegó a un nivel estable este jueves, al reducir las ganancias en el inicio del día, después de que el Kremlin anunció que Vladimir Putin, presidente de Rusia, tendrá una reunión con su similar de Estados Unidos, Donald Trump, en los próximos días, lo que genera expectativas sobre el cese a la guerra en Ucrania.