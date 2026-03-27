Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores hoy: así cerró este viernes 27 de marzo 2026

Fin de semana con cambios en los mercados hoy viernes 27 de marzo de 2026. Aquí todos los detalles de cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy viernes?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una pérdida del 0.56 %. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en las 66,685.76 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 27 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de marzo de 2026, en $16.30 pesos la compra y en pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Así cerró Wall Street hoy 27 de marzo de 2026

El promedio industrial Dow Jones este viernes cayó un 1,7% debido a la preocupación de los inversores por el impacto económico mundial de la guerra en Irán, lo que provocó que el índice de valores de primera línea cayera un 10% desde su máximo histórico alcanzado el 10 de febrero y confirmó que ha estado en una fase de corrección desde entonces.

En una fuerte caída generalizada en Wall Street, impulsada por la incertidumbre sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, el Dow Jones ha sufrido en los últimos días su peor descenso desde abril de 2025, cuando el anuncio de aranceles globales del presidente estadounidense Donald Trump, denominado "Día de la Liberación", provocó una caída en picado de los mercados mundiales.



Promedio industrial Dow Jones cayó 55,9 puntos, o un 0,12%, en la apertura, hasta los 45.904,25

cayó 55,9 puntos, o un 0,12%, en la apertura, hasta los 45.904,25 S&P 500 cayó 23,3 puntos, o un 0,36%, en la apertura, hasta los 6.453,89

cayó 23,3 puntos, o un 0,36%, en la apertura, hasta los 6.453,89 Nasdaq Composite bajó 120,9 puntos, o un 0,56%, hasta los 21.287,187 en la apertura

¿Qué cambios hay en el precio del petróleo?

Los precios del petróleo podrían dispararse muy por encima de los niveles actuales a medida que se desarrolla la guerra con Irán, dijeron analistas encuestados, ya que el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz y los ataques a las instalaciones de producción de Oriente Medio redujeron profundamente los suministros mundiales, sin que haya una idea clara de cuándo se reanudarán los flujos.

Los futuros del Brent se han disparado en más de un 50% desde que comenzó la guerra, y la semana pasada superaron brevemente los 119 dólares por barril, después de que Irán atacara objetivos energéticos en todo Oriente Medio y amenazara a los buques que intentaban navegar por el estrecho, una vía de paso para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Con información de Reuters