¿Dólar alcanzará los 18 pesos? Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este martes

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este martes 10 de febrero de 2026. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este martes 2026

El índice S&P/BMV IPC registró una jornada a la baja este 10 de febrero de 2026. De acuerdo con el reporte de actividad de mercado con corte a las 15:26 horas, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en 71,271.56 puntos, lo que representó una variación negativa de 0.33 por ciento, equivalente a una pérdida de 237.89 unidades. En la sesión se reportó un volumen de operación de 164,634,430 títulos.

Cierre de Wall Street hoy 10 de febrero 2026

Este 10 de febrero de 2026, Wall Street cerró con un balance mixto, ya que algunos índices importantes terminaron en terreno negativo mientras otros, como el Dow Jones Industrial Average, lograron renovar máximos históricos por tercera sesión consecutiva en medio de la espera por datos económicos clave de Estados Unidos.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja, afectados por cierto nerviosismo en sectores como tecnología y ventas minoristas más débiles de lo esperado, mientras los inversores se mantenían atentos al reporte sobre el empleo y la inflación.

¿A cuánto está el dólar en México este 10 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 10 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 10 de febrero de 2026, se ubica en 68 mil 799 dólares por unidad, registrando una importante baja del 1.94% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 182 mil 296 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 10 de febrero 2026

El precio del petróleo operó con pocos cambios al cierre de este martes, mientras el mercado esperaba la dirección de las noticias sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y los datos sobre la economía estadounidense y los inventarios de petróleo en el país.

