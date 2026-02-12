¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves? Precio del dólar y peso mexicano

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este jueves 12 de febrero de 2026. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de febrero 2026

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, registró una jornada negativa este 12 de febrero de 2026, al ubicarse en 70,888.04 puntos.

El índice mostró una caída de 1%, equivalente a una baja de 713.31 puntos respecto al cierre previo. Se reportó un volumen de operación de 263,858,877 títulos, reflejando una actividad relevante en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 12 de febrero 2026

El jueves 12 de febrero de 2026, los principales índices de Wall Street cerraron en terreno negativo, registrando una fuerte caída impulsada por el derrumbe de las acciones tecnológicas y un sentimiento de riesgo entre los inversionistas.

El Dow Jones Industrial bajó alrededor de 1.34% (alrededor de 49,451.98 puntos), el S&P 500 retrocedió cerca de 1.57% (aproximadamente 6,832.76 puntos) y el Nasdaq Composite cayó alrededor de 2.03% (unos 22,597.15 puntos) al final de la jornada bursátil.

¿A cuánto está el dólar en México este 12 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 12 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 12 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 12 de febrero de 2026, se ubica en 65 mil 701 dólares por unidad, registrando una importante baja del 1.98% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 130 mil 998 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 12 de febrero 2026

El precio del petróleo cayó 2 dólares por barril para este jueves debido a la menor demanda, la disminución de los temores a un renovado conflicto en Oriente Medio y los esperados aumentos en la oferta.

