¿Baja el precio del dólar? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este martes

¡Cambio en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este martes 3 de febrero de 2026. En general ambos registraron ganancias.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este martes 2026

La actividad del mercado del S&P/BMV IPC, este 3 de febrero de 2026, el índice se ubicó en 69,735.06 puntos, con un avance de 3.16%, lo que equivale a una ganancia de 2,136.11 puntos en la jornada.

Además, se reporta un volumen de operación de 221,519,820, reflejando un fuerte movimiento en el mercado. En términos sencillos, estos datos indican que fue un día positivo para la Bolsa, con un crecimiento significativo.

Cierre de Wall Street hoy 3 de febrero 2026

Wall Street cerró la sesión de este martes con pérdidas, ya que los índices estadounidenses retrocedieron frente a las preocupaciones de los inversionistas sobre el impacto que la inteligencia artificial podría tener en las empresas tecnológicas.

El S&P 500 y el Nasdaq terminaron significativamente más bajos, con caídas impulsadas por acciones de tecnología y software.



S&P 500: bajó 0.8% , cerrando en 6,917.81 puntos .

bajó , cerrando en . Nasdaq Composite: cayó 1.4% , terminando en 23,255.19 puntos .

cayó , terminando en . Dow Jones Industrial Average: cayó 0.3%, cerrando en 49,240.99 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México este 3 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de febrero de 2026, en $15.60 pesos la compra y en $17.39 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 3 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 3 de febrero de 2026, se ubica en 76 mil 270 dólares por unidad, registrando una importante baja del 3.06% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 314 mil 302 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 3 de febrero 2026

El precio del petróleo subió el martes después de que Estados Unidos derribó un avión no tripulado iraní que se aproximaba a un portaaviones estadounidense y barcos armados se acercaron a un buque con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz, lo que avivó los temores de que las conversaciones destinadas a reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán puedan verse interrumpidas.

