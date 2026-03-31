¿Cómo cierra el precio del dólar HOY?: Así queda la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este lunes

¡Las últimas cotizaciones de marzo 2026! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para el último lunes del mes.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores este lunes?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada con un avance moderado de 0.6%, al ubicarse en 67,087.64 unidades.

El índice sumó 401.88 puntos respecto al cierre previo, reflejando un desempeño positivo impulsado por el apetito de los inversionistas en el mercado local.

En cuanto a la operación, se registró un volumen de 101.7 millones de títulos negociados, lo que muestra una jornada con participación activa, aunque sin movimientos abruptos.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 30 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de marzo de 2026, en $16.45 pesos la compra y en $18.74 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.65 pesos la compra y en $13.74 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.90 pesos la compra y en $17.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 30 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 30 de marzo 2026, en 66 mil 563 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.93% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró el primer incremento de la semana tras varios días de pérdida debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 206 mil 945 pesos por unidad.

Cambios en el precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

Este lunes, el precio del petróleo europeo y africano mostró señales de escases, con algunos diferenciales de crudo, alcanzando máximos históricos a medida que se acerca el pico de la demanda de verano y Asia busca suministros para llenar los déficits causados por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que ya lleva cinco semanas.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se cotizó con una prima récord de 9.50 dólares por barril con respecto al Brent para entrega en Europa, casi 8 dólares más que antes de que comenzara el conflicto de Medio Oriente.

Con información de Reuters...