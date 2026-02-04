¿El dólar en 17 pesos? Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este miércoles

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este miércoles 4 de febrero de 2026. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles 2026

Termina la jornada con bajas. En ese momento, el índice se ubicaba en 68,730.69 puntos, lo que significa que el mercado registraba una caída de 1.44%, equivalente a una baja de 1,004.37 puntos respecto al cierre previo.

Además, se reporta un volumen de operación de más de 218 millones de acciones, lo que refleja el número de títulos comprados y vendidos durante la jornada. Los datos corresponden al 4 de febrero de 2026 a las 15:26 horas, indicando que el mercado operaba con pérdidas en ese momento.

Cierre de Wall Street hoy 4 de febrero 2026

Wall Street cerró a la baja este miércoles con los principales índices de Estados Unidos terminando el día en números negativos, especialmente influenciados por las pérdidas en las acciones tecnológicas.

Los inversores siguen preocupados por la valoración de las empresas de tecnología y si el rally impulsado por la inteligencia artificial puede sostenerse.



Dow Jones Industrial Average cerró con una ganancia de aproximadamente +0.53% , subiendo a cerca de 49,501.30 puntos .

cerró con de aproximadamente , subiendo a cerca de . S&P 500 cayó alrededor de –0.51% , ubicándose cerca de 6,882.72 puntos .

cayó alrededor de , ubicándose cerca de . Nasdaq Composite bajó aproximadamente –1.51%, cerrando cerca de 22,904.58 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México este 4 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de febrero de 2026, en $15.65 pesos la compra y en $17.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 4 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 4 de febrero de 2026, se ubica en 73 mil 503 dólares por unidad, registrando una importante baja del 2.79% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 273 mil 909 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 4 de febrero 2026

El precio del petróleo subió alrededor de un 3% este miércoles, después de que un reporte de prensa sugirió que las conversaciones planeadas entre Estados Unidos e Irán para el viernes podrían colapsar.

