¿Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores? Así cierran hoy mercados; dólar alcanza los 18 pesos

¿Te conviene invertir? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 22 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 22 de diciembre 2025?

La actividad del mercado bursátil mexicano mostró un desempeño positivo este 23 de diciembre de 2025, con el S&P/BMV IPC ubicándose en 65,595.41 puntos.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores registró una variación de 1.26%, equivalente a un avance de 817.23 puntos, reflejando un mayor optimismo entre los inversionistas.

Durante la jornada se reportó un volumen de operación de 132,166,695 títulos, lo que evidencia una participación activa en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 22 de diciembre 2025

El Wall Street cerró al alza el martes 23 de diciembre de 2025, con los principales índices estadounidenses registrando ganancias impulsadas.

El Dow Jones Industrial Average subió 0.16%, el S&P 500 avanzó 0.46% hasta un nuevo cierre récord, y el Nasdaq Composite ganó 0.57%, reflejando una actividad positiva entre los inversionistas en una sesión con volumen más ligero ante la cercanía de las fechas navideñas.

Precio del dólar en México hoy 22 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de diciembre 2025, en $16.55 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 22 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 23 de diciembre de 2025, se ubica en 87 mil 621 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.03% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 583 mil 217 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 22 de diciembre 2025

El precio del petróleo subió este martes debido a que los inversionistas evaluaron un crecimiento económico estadounidense más fuerte de lo esperado y el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo de Venezuela y Rusia.

