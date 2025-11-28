¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores y precio del dólar 28 de noviembre 2025?

¿Qué cambios hubo este viernes 28 de noviembre de 2025 en los mercados? Entérate cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio del dólar este día.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este viernes?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 1.44 % a 63,596.78 puntos al cierre de este 28 de noviembre de 2025.

Cierre de Wall Street viernes 28 de noviembre 2025

Wall Street extendió su repunte el miércoles debido a que la renovada fortaleza de la tecnología y la creciente probabilidad de un recorte de la tasa de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos pusieron a los inversores en estado de ánimo de compra el día antes del feriado de Acción de Gracias.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 314,67 puntos, o 0,67%, a 47.427,12, el S&P 500 ganó 46,73 puntos, o 0,69%, a 6.812,61 y el Nasdaq Composite ganó 189,10 puntos, o 0,82%, a 23.214,69.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron sus cuartas ganancias diarias consecutivas, mientras los inversores dejaron de lado las preocupaciones por las valoraciones infladas de las empresas tecnológicas que arrastraron a los tres a pérdidas la semana pasada.

Esos temores disminuyeron tras los optimistas resultados trimestrales y las previsiones futuras de Nvidia, el decano de la inteligencia artificial, y se aliviaron aún más con el pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre que superó el consenso del fabricante de servidores de inteligencia artificial Dell Technologies (DELL.N).

Una encuesta realizada por Reuters mostró que, en promedio, los analistas esperan que el S&P 500 suba un 12% entre ahora y fines de 2026, impulsado por una economía robusta, la continua fortaleza del sector tecnológico y una Fed acomodaticia.

El Libro Beige de la Reserva Federal, que resume las condiciones económicas por distrito, pareció tener poco o ningún efecto sobre las expectativas de recorte de tasas.

Los mercados financieros actualmente están descontando una probabilidad del 84,9% de que el banco central implemente una reducción de 25 puntos básicos en su tasa objetivo de fondos federales al concluir su reunión de política monetaria de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Las aerolíneas subieron considerablemente en lo que tradicionalmente es el día de mayor actividad de viajes del año para las aerolíneas comerciales. El índice S&P 1500 Airlines subió un 3,0%.

El tráfico aéreo suele considerarse un indicador de la salud del consumidor, lo cual es un buen augurio de cara a la temporada de compras navideñas, que comienza el Día de Acción de Gracias y es seguida por el Black Friday y el Cyber ​​Monday. Este período es crucial para los minoristas estadounidenses, ya que buscan atraer a los compradores y se enfrentan a márgenes de beneficio reducidos por los aranceles y una oleada de despidos corporativos.

Aun así, mientras que la Federación Nacional de Minoristas pronostica que las ventas navideñas de 2025 superarán el billón de dólares por primera vez, los pronósticos de los minoristas de descuento como Walmart y Target han sido mixtos.

Los datos económicos mostraron que los pedidos de bienes de capital básicos superaron el consenso en septiembre. Si bien el informe del Departamento de Comercio está desactualizado debido a los retrasos por el cierre gubernamental, sugiere que el gasto corporativo es más sólido de lo que pronosticaban los economistas.

Por otra parte, aunque las solicitudes iniciales de seguro de desempleo se situaron por debajo del consenso, las solicitudes en curso siguen una tendencia al alza, lo que respalda datos de encuestas recientes que muestran que la evaluación de los consumidores sobre el mercado laboral se está deteriorando.

Precio del dólar en México hoy 28 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 28 de noviembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Con información de Reuters