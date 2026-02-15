¡Anuncian cierre en la Chamapa-Lechería! Estas son las fechas, horarios y tramos afectados

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron el cierre de la Chamapa-Lechería, una de las vías rápidas más importantes del Estado de México (Edomex), debido a los trabajos de hora civil en los carriles de salida, pero ¿cuáles son los tramos afectados y en qué horario será el cierre?

¿Cuándo será el nuevo cierre de la Chamapa-Lechería?

¡Atención, mexiquenses! A través de un comunicado, Capufe confirmó que el cierre temporal de la Chamapa-Lechería se realizarán los próximos lunes 16 y martes 17 de febrero 2026 , por lo que la circulación de la autopista se verá afectada por dos días consecutivos.

Horarios del cierre de la Chamapa-Lechería para este lunes y martes

Los trabajos de obra civil comenzarán el lunes 16 de febrero 2026 a las 22:00 horas, con el cierre temporal de carriles de salida, hasta las 22:00 horas de este martes 17 de febrero 2025.

Autoridades carreteras continuarán brindado con tres carriles de salida; se recomienda a los usuarios tomar precauciones.

Tramos afectados por los trabajos de obra civil en la Chamapa-Lechería

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que los trabajos de obra civil se realizarán en la Plaza de Cobro Atizapán, ubicada en la autopista Chamapa-Lechería.

Los trabajos se realizarán en las losas de los dos carriles de salida; piden a los automovilista tomar precauciones.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #ChamapaLechería. Se realizarán trabajos de obra civil en losa de dos carriles de salida en la Plaza de Cobro Atizapán. pic.twitter.com/6LiTdF6sj5 — CAPUFE (@CAPUFE) February 14, 2026

Alternativas viales por el cierre temporal de la Chamapa-Lechería

¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre temporal de la Chamapa-Lechería, una de las vías más importantes del Estado de México (Edomex).



Vía Dr. Jorge Jiménez Cantú: Es la ruta alterna para las personas que se desplazan entre la zona de Presa Madín y el centro de Atizapán de Zaragoza.

para las personas que se desplazan entre la zona de Presa Madín y el centro de Atizapán de Zaragoza. Av. Luis Donaldo Colosio (Naucalpan): En caso de que tu trayecto comience en el municipio de Naucalpan y buscas evitar la autopista, esta vía te permite avanzar de forma paralela hacía el norte, conectando con zonas de Atizapán.

Por otro lado, los usuarios también pueden utilizar la Av. Lomas Verdes para bajar hacía el Periférico Norte y continuar con su trayecto, en caso de que la autopista presente carga vehicular.