¡Dólar arriba de los 19 pesos! Cierre de BMV y Wall Street hoy 13 de noviembre 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 13 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 13 noviembre 2025?

Este 13 de noviembre el comportamiento del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, se ubicó en 62,529.44 puntos, lo que representa una caída de 1.05%, equivalente a 661.22 puntos menos respecto a la sesión previa.

El volumen operado supera los 156.9 millones de títulos, reflejando una jornada de alta actividad en el mercado mientras el índice mantiene movimientos a la baja.

Cierre de Wall Street hoy 13 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 13 de noviembre de 2025 de forma mixta, con el Down Jones alcanzado máximos históricos, mientras que el Nasdaq perdió terrenos; inversionistas están pendientes del posible fin del histórico cierre del Gobierno de Estados Unidos.



S&P 500 sumó 0.06%, para cerrar en 6,851.03 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.26%, hasta las 23,406.46 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.68%, hasta las 48, 255.68 unidades.

Precio del dólar en México hoy 13 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 13 de noviembre 2025, en $17.05 pesos la compra y en $19.20 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 13 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 13 de noviembre de 2025, se ubica en 98 mil 411 dólares por unidad, registrando una leve baja del 3.20% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 804 mil 984 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 13 de noviembre 2025

El precio del petróleo subieron ligeramente este jueves tras haber caído casi un 4% en la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la preocupación por el exceso de oferta mundial con las inminentes sanciones contra la rusa Lukoil.



Petróleo Brent - 63.13 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 58.86 dólares por barril

Recordemos que Estados Unidos ha impuesto sanciones a Lukilo como parte de sus esfuerzos para forzar al Kremlin a entablar conversaciones de paz sobre Ucrania.