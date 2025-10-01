¿Qué significa que Estados Unidos cierre su gobierno y cómo te afecta?

Mientras millones de personas en Estados Unidos siguen con su vida cotidiana, el gobierno federal podría detener gran parte de sus operaciones esta semana.

Pero, ¿qué significa realmente que el país “cierre” su gobierno? Pocos entienden las consecuencias: desde parques nacionales cerrados hasta trabajadores federales que no reciben sueldo, pasando por servicios esenciales que deben seguir funcionando pese a la paralización.

Aquí te explicamos, de manera clara y precisa, qué ocurre durante un cierre del gobierno estadounidense y cómo podría afectarte.

¿Qué significa que el gobierno de Estados Unidos cierre? Todo lo que debes saber

Mientras Estados Unidos se acerca a un posible cierre del gobierno federal, muchas personas se preguntan qué implica realmente este proceso y cómo afectará a la vida cotidiana y a los servicios públicos.

Un cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba el financiamiento necesario antes de que expire la asignación vigente. En este caso, si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo, el cierre comenzaría a la 12:01 a. m. del miércoles.

¿Qué se cierra y qué sigue funcionando en el gobierno de EU?

No todas las operaciones del gobierno se detienen de inmediato. Los cierres suelen afectar primero a servicios visibles al público.

Los trabajadores federales cuyos puestos no son considerados esenciales verán suspendidas sus nóminas, aunque algunos de ellos seguirán trabajando en planes de contingencia.

Al mismo tiempo, algunas operaciones continúan con normalidad. Es el caso del Servicio Postal, que se autofinancia, y de programas de beneficios obligatorios como Seguro Social y Medicare, que no dependen del presupuesto anual aprobado por el Congreso.

Por otra parte, los trabajadores designados como “esenciales”, incluyendo militares activos, controladores aéreos, agentes del FBI y funcionarios de seguridad fronteriza, deben permanecer en sus puestos, aunque no recibirán pago hasta que se reabra el gobierno.

¿Cuánto podría durar este cierre del gobierno de EU?

La duración depende del nivel de enfrentamiento entre demócratas y republicanos. Actualmente, el punto crítico son los programas de salud, incluyendo la prórroga de subvenciones de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y posibles ajustes a Medicaid.

Los republicanos controlan ambas cámaras, pero necesitan superar obstáculos legislativos para reabrir el gobierno, mientras los demócratas buscan asegurar ciertos compromisos antes de ceder.

*Información complementada con CNN