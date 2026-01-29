Confirman horario del cierre total en la México-Puebla: estas son alternativas viales

¡Toma precauciones! Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirmó el cierre total de la México-Puebla , una de las autopistas más transitadas del país, debido a trabajos de infraestructura relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha.

Las autoridades dieron a conocer los días y horario en que la carretera permanecerá cerrada en ambos sentidos. Consulta aquí las rutas alternas, en caso de que necesites transitar por esta vía.

¿Cuándo será el cierre total en la autopista México-Puebla?

¡Anótalo! Los días 29 y 30 de enero de 2026 se llevará a cabo el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla, como parte de las obras del nuevo sistema de transporte.

Las maniobras iniciarán el jueves 29 de enero a partir de las 19:00 horas, momento en el que se aplicará un desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla.

Posteriormente, se realizará un cierre total en ambos sentidos desde las 23:00 horas del jueves 29 hasta las 00:00 horas del viernes 30 de enero, durante el izaje y aseguramiento de la estructura.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/bG5MN4Gc2t — CAPUFE (@CAPUFE) January 28, 2026

¿Por qué cerrarán la México-Puebla en ambos sentidos?

El cierre responde a razones de seguridad vial, ya que el izaje de la estructura metálica requiere detener completamente la circulación para evitar riesgos tanto a automovilistas como a los trabajadores.

Autoridades señalaron que estas obras son indispensables para mejorar la movilidad, fluidez y seguridad en la zona una vez que el proyecto del Trolebús entre en operación.

Rutas alternas por el cierre de la México-Puebla

Ante el cierre temporal, se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y considerar las siguientes vías alternas:



Carretera Federal México-Puebla

Arco Norte

Vía Corta a Santa Ana

Boulevard Forjadores

Las autoridades exhortaron a reducir la velocidad al aproximarse a la zona, seguir la señalización y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

De igual forma, recordaron que que este jueves 29 de enero habrá cierre de dos carriles en ambos sentidos de la México-Puebla, en el tramo de la Vía Corta a Santa Ana y avenida Alfredo Toxqui, de 10:00 a 18:00 horas.