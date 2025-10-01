Ante la falta de asignación de fondos en el gobierno de Estados Unidos, una situación que puede llevar a un cierre de operaciones, la preocupación por los trámites de viaje comienza entre los ciudadanos. En ese sentido, aquí te decimos qué pasará con los pasaportes y visas por esta situación.

Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección.



En este momento, los servicios programados de pasaportes y… pic.twitter.com/H1fm0qKcXO — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) October 1, 2025

¿Qué pasará con los pasaportes y visas por el cierre de gobierno de Estados Unidos?

Según la información oficial del Departamento de Estado, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados de EE. UU. en el extranjero seguirán operando durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita.

Esto se debe a que la mayoría de estas operaciones se financian a través de las tarifas que pagan los solicitantes, lo que les permite funcionar sin depender de las asignaciones de fondos federales regulares.

Cierre parcial de las cuentas del Departamento de Estado en redes sociales

Es importante destacar que, debido al cierre, la cuenta de X del Departamento de Estado no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones. La única excepción será para compartir información urgente sobre seguridad y protección.

Para obtener la información más actualizada y precisa sobre el estado de los servicios y operaciones, te recomendamos visitar el sitio web oficial del Departamento de Estado. Pues este portal es el principal canal para mantenerse informado sobre cualquier cambio.