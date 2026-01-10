El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña , fue fotografiado durmiendo en un vuelo de lujo, en la sección de primera clase, durante su vuelo de Roma, Italia a la Ciudad de México.

Las imágenes, difundidas por Grupo Fórmula, muestran al senador de Morena descansando en un asiento de lujo en un avión, el cual se distingue por sus comodidades, como la posibilidad de replegarse y la disponibilidad de cobijas y almohada.

Captan a Fernández Noroña dormido en vuelo de primera clase

Mientras el discurso de Morena habla de una austeridad entre los funcionarios del gobierno federal, el senador Fernández Noroña muestra lo contrario.

Su viaje fue rodeado de comodidad en un vuelo de primera clase en su camino de regreso a México, por lo que optó por un viaje de lujo para descansar.

Déjenlo que está durmiendo…



Mientras el discurso oficial habla de austeridad, el senador Gerardo Fernández Noroña fue captado disfrutando de las mieles del lujo en su regreso de #Italia.



Con almohada, cobijita y en la comodidad total de la clase ejecutiva, así fue captado el… pic.twitter.com/nRG3UR3ACf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

VIDEO | Fernández Noroña confronta a mexicano en Roma

En redes sociales también se difundió un video donde aparece el legislador morenista confrontando agresivamente a un mexicano en Roma.

Los hechos ocurrieron cuando el senador estaba en la vía pública, situación que fue grabada por el mismo ciudadano, quien cuestionó al legislador “qué se siente estar en Roma”.

En el video publicado en la cuenta de X del usuario, Roberto Quijano, explicó que se encontró al senador en la calle en Roma saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente, pero, según el mensaje, le quiso quitar el celular y su pareja lo quiso patear.

Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro. pic.twitter.com/BIWVfAN7yf — Roberto Quijano (@RobertoQuijanoL) January 4, 2026

Fernández Noroña responde a video en Roma ¿qué dijo?

Fernández Noroña, a través de X, respondió al video y rechazó las acusaciones que hizo el mexicano contra él y su pareja. En su mensaje, negó haber agredido al ciudadano y lo identificó como un panista, a quien calificó como “fascista, racista y clasista”.

“Estoy en la calle, en una tienda de bolsas de piel y nunca lo agredí. El ciudadano es el panista Roberto Quijano. Fascista, racista y clasista al que salvé de que lo atropellaran”, publicó.

No es la primera vez que el legislador está en el foco, pues en días pasados se dio a conocer que inmortalizó su imagen en la Cámara Alta con un cuadro de su rostro de 27 mil pesos .