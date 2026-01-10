¿Sigue la contingencia ambiental? Así aplica el Hoy No Circula sabatino este 10 de enero

El programa Hoy No Circula sabatino estará vigente este sábado 10 de enero en la Ciudad de México y el Estado de México, al tratarse del segundo sábado del mes, por lo que es fundamental que los automovilistas conozcan qué vehículos no pueden circular para evitar multas y sanciones. Recuerda que esta tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), suspendió la contingencia ambiental , por lo tanto ya no aplica el doble Hoy No Circula.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/HQIRchYvvm pic.twitter.com/IDDLqQK3mp — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 10, 2026

Esta medida forma parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica y aplica en las principales zonas metropolitanas del centro del país, incluyendo la Zona Metropolitana del Valle de México, del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

¿Cómo funciona el calendario del Hoy No Circula sabatino?

El Hoy No Circula los sábados opera con base en el número de sábado del mes y el holograma del vehículo. El esquema se divide de la siguiente manera:

Holograma 2:

🚫 No circula todos los sábados, sin excepción.

🚫 No circula todos los sábados, sin excepción. Holograma 1: Primer y tercer sábado del mes: descansan placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9). Segundo y cuarto sábado del mes: descansan placas con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8).

Holograma 0 y 00:

✅ Sí pueden circular todos los sábados, salvo que se active una contingencia ambiental .

Al ser el segundo sábado del mes, este 10 de enero no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa par, además de todos los autos con holograma 2.

El horario del Hoy No Circula sabatino se mantiene de 05:00 a 22:00 horas, tiempo durante el cual los vehículos señalados no pueden transitar dentro de las zonas donde aplica el programa.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y las siguientes zonas metropolitanas:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) : Tizayuca de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

: Tizayuca de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) : Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Contribuir a un aire más limpio y un mejor #MedioAmbiente es tarea de todos. Si tu vehículo tiene terminación 5 o 6, verifica en enero–febrero y agenda tu cita aquí: https://t.co/C0xN4Wi175

Evita multas y reduce emisiones.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/VYoY2LEK9o — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) January 7, 2026

Multa por no respetar el Hoy No Circula sabatino

Antes de salir, revisa el holograma y terminación de tu placa, planea tus traslados con anticipación y considera alternativas como el transporte público o viajes compartidos. Cumplir con el Hoy No Circula evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire. Recuerda que el costo de la multa va de los 2 mil hasta más de 3 mil pesos.